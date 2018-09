¡En Sonora Ley Veto de Claudia Pavlovich protegida, la acción de inconstitucionalidad solo puede promoverse hasta el día 13 de septiembre, los nuevos diputados toman posesión el día 16!

Compartir ! tweet





* Los nuevos diputados locales que tomen posesión el día 16 de septiembre ya no podrán hacer nada legalmente a la famosa ley veto

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya fenomenal jugada de tres barandas que se aventó la señora gobernadora de Sonora con su tan afamada ley veto, pues resulta que legalmente no le podrán hacer nada a Claudia Pavlovich porque la acción de inconstitucionalidad solamente la pueden promover el congreso del estado y nadie en lo particular puede, pues la acción tiene su término legal que es hasta el día 13 de septiembre del 2018 y para esas fechas pues todavía estarán sus diputados del PRI y PAN que la apoyaron con la ley veto.

Los nuevos diputados del Congreso entraran en funciones hasta el día 16 de septiembre cuando ya haya caducado el plazo y no se podrá poner una acción de inconstitucionalidad porque ya pasó el tiempo requerido legalmente para hacerlo, eso quiere decir que como ya el congreso no tendrá facultades de nada, la única dependencia federal seria la PGR pero todavía esa dependencia también es del PRI y tampoco lo haría así que la famosa ley veto llego para quedarse.

Al menos los tres años que le quedan a la ahora muy inteligente y buena para esas grandes jugadas políticas legaloides, tiene muy buen maestro eso que ni que, por lo pronto los nuevos diputados locales que tomen posesión el día 16 de septiembre ya no podrán hacer nada legalmente a la famosa ley veto de la gobernadora, así es la política, y si no al tiempo amigos lectores.