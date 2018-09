Capacita a policías en uso de armas en Cajeme

Compartir ! tweet





Para que los 800 policías con los que cuenta Cajeme tengan las destrezas necesarias en uso de armas de fuego, Esteban Bautista Riveros ha dedicado parte de su vida a la capacitación.

Fue hace nueve años, cuando desde la Ciudad de México, del Colegio Heroico Militar, arribó a Cajeme, recordó, y desde entonces se ha encargado de dar la capacitación en uso de armas y tiro en la Academia de Policía de Cajeme.

Para este año, todos y cada uno de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal han pasado por sus aulas y por el simulador con el que trabaja, explicó, con lo que se pretende estar un paso adelante de la delincuencia.

“Soy de formación militar, llegue con esos conocimientos y me comisionaron a esta área. La vida me trajo a Ciudad Obregón y aquí hice mi familia y me quedé, pero soy de Oaxaca”, comentó.

El arma es una herramienta básica para el policía, y debe dominarla a la perfección, destacó, por ello la importancia de su labor dentro de la corporación.

“Hay un plan, los policías siempre están en adiestramiento, hay compañeros que se adelantan, ellos buscan perfeccionar, les desarrollamos habilidades”, mencionó.

Aunque a los 15 años no imaginó llegar a ser un experto y maestro en armas, poco a poco fue encarrilando sus conocimientos a ese objetivo, indicó, y para ello se capacitó hasta en Estados Unidos.

Los cursos y congresos siempre han estado presentes, pues ante la tecnología es más que necesario, platicó.

Su deseo por sumarse a las filas del Colegio Militar llegó a través de un familiar que también siguió esa carrera, detalló, y hasta el momento se ha vuelto su pasión.

El simulador

Cajeme es uno de los municipios que ha encontrado y corroborado las bondades de un simulador de tiro, destacó, con el que no sólo se ahorran grandes cantidades de municiones sino donde también se aprende con precisión.

Aunque en muchas zonas de México se cuenta con estos, en pocas partes lo valoran, pues le atribuyen cierta inexactitud, detalló.

Al menos en Cajeme, éste ha sido parte primordial de la preparación de los agentes, añadió, y desde hace años no se ha presentado ni un solo herido por bala, aunque sí por esquirlas, situación que no se puede controlar.

“Lo único que hacemos aquí es no usar disparos reales pero empleamos armas reales y movimientos como parte de una técnica, sólo nos ahorramos municiones, desarrollamos las habilidades suficientes y ya vamos al campo de tiro para hacerlas con fuego real y es donde comprobamos el desarrollo de la habilidad”, describió.

La técnica o manual de capacitación que hoy en día se utiliza en gran parte de México, fue creado con apoyo de este profesional en el 2009, destacó, tras diferenciar las necesidades de un policía y del tiro deportivo, con lo que antes se capacitaban.

Tanto el manual de técnica urbana como rural, ha sido replicado por todo México, y tras ser creado por él y sus compañeros, es un logro que hay que dignificar.

“Existen muchas diferencias entre los delincuentes y los profesionales, es por ello la técnica, la capacitación. Muchos pueden decir Dios es grande, pero otros ayúdame que te ayudaré”, expresó.