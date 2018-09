EN 10 DÍAS OPERARÁ LA PLANTA POTABILIZADORA EN PUEBLITO KM 9

Compartir ! tweet





Resultado del dialogo permanente entre las autoridades del Distrito de riego y de este Organismo Operador, el día de hoy se concluyeron satisfactoriamente las negociaciones para la puesta en marcha de la nueva planta potabilizadora que habrá de suministrar agua potable a los habitantes del “Pueblito km 9”, declaró la directora general de Oomapas de Cajeme, Cecilia Antillon Rosas.

Esta obra que garantiza agua de calidad para las familias de esta comunidad a largo plazo se prevé entrará en funcionamiento en un lapso no mayor de 10 días, “desde que iniciamos con la construcción de la planta, hemos tenido una muy buena coordinación con autoridades del Distrito de Riego del Río Yaqui, a través de su director Humberto Borbón Valencia”, especificó Antillon Rosas.

Como se ha venido haciendo de forma responsable y permanente desde que fue clausurado el pozo del km 9, cuando se detectó que no cumplía con la Norma Oficial Mexicana para el consumo humano, por instrucciones del alcalde Faustino Félix Chávez, este Organismo continuará surtiendo a través de pipas a los habitantes, con el fin de afectar en la menor medida las actividades diarias de quienes viven en esa comunidad rural.

En atención a las diversas manifestaciones sociales que demandaban la solución alcanzada el día de hoy, este Organismo se compromete a cumplir con dos objetivos fundamentales que contribuyen a dar respuesta a dichas demandas, reforzar la cantidad y la periodicidad de las pipas que abastecen de forma provisional de agua potable a los habitantes del Km 9 y a trabajar a marchas forzadas para que esta obra sea entregada completamente concluida y en operación, esto en razón a los avances que presenta al día de hoy, en lo que se refiere a la construcción y electrificación de la planta potabilizadora presenta un 100% de avance y un 60% en lo que respecta al obra de toma que corresponde a la conexión al canal bajo del cual habrá de surtirse para su operación, trabajos que según lo programado será finalizados a más a tardar en un plazo no mayor a 10 días.