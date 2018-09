Entrega Gobernadora tramo del bulevar Quintero Arce

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, septiembre 4 de 2018.- La construcción del bulevar Quintero Arce, entre Colosio y Paseo Río Sonora, resuelve un problema de movilidad para todos los habitantes de Hermosillo, al conectar al norte y sur de la ciudad, informó la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

En la inauguración de dicha vialidad, con inversión de 216.51 millones de pesos, que incluye la solución total al problema de inundaciones y aguas negras, dijo que ésta forma parte del conjunto de obras del Nuevo Hospital de Especialidades.

“Ya lo están viendo, es una obra de calidad, hay muchas cosas que no se ven, están viendo los tres carriles de ida y vuelta, están viendo el canal, también está el colector, el tema del drenaje pluvial, para que no se inunde, solucionar un tema de esta zona que ha crecido tanto, y sobre todo solucionar los embudos que se hacen en esta zona, y que obviamente con el tema del hospital iba a aumentar el tráfico”, indicó.

Acompañada por la Alcaldesa Angelina Muñoz Fernández, la Gobernadora Pavlovich manifestó que es necesario continuar el trabajo en conjunto, municipio, Gobierno del Estado y empresas a cargo de las obras, para seguir brindando mayor movilidad a los ciudadanos.

“A seguir trabajando, a seguir entregando obras que solucionen problemas de fondo, no nada más de tráfico, sino de drenaje y de inundación, ya Villa de Parras no se inunda, a seguir trabajando y seguir dando lo mejor de nosotros por los sonorenses”, expresó.

Al inaugurar esta importante vialidad, informó que se trata del conjunto de obras que forman parte del proyecto del Nuevo Hospital de Especialidades, y que evitará que se registren congestionamientos viales en el sector poniente de la capital sonorense.

El Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ricardo Martínez Terrazas, expuso que el bulevar Quintero Arce está ahora conectado desde el bulevar Luis Encinas, pasando por el Colosio y hasta el Camino del Seri, además se construyó un canal pluvial para dar cauce al agua de las lluvias y evitar inundaciones, así como la rehabilitación de un colector para el desecho de aguas negras.

“Estamos resolviendo el tema de la vialidad, estamos resolviendo también el tema de las inundaciones, y además estamos resolviendo el grado de problema que tenemos aquí del problema de la conducción de las aguas negras, se repuso el colector que estaba colapsado, recordemos los olores que tenía esta zona, con eso se acabó totalmente el problema, estamos haciendo tres grandes obras en una”, explicó el funcionario estatal.

DATOS DE LA OBRA:

-Inauguración del bulevar Quintero Arce entre Colosio y Paseo Río Sonora.

-Inversión: 216.51 millones de pesos

-Longitud: 1,700 metros lineales

-Ancho: tres carriles por sentido (dos de 3.25 metros y uno de 3.5 metros)

-Tres carriles por sentido con sus vueltas izquierdas

-Construcción de tres puentes vehiculares

-Acondicionamiento del canal pluvial Colosio para darle mayor capacidad hidráulica

-Rehabilitación del colector principal

-Línea pluvial para desalojar el agua de la colonia Puerta Grande

-Red eléctrica y alumbrado público

-Ciclovías, banquetas, guarniciones y forestación

-Semaforización y señalamiento.