¡En Sonora el irreconciliable pleito entre los diputados priistas cajemenses Rogelio Díaz Brown y Armando Alcala deja fuera a Rogelio de la coordinación en el congreso del estado!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora siguen la cosas de mal en peor en el PRI, pues de los pocos diputados locales que le regalo el IEE del estado 5 para ser exactos a reserva de, resulta que el gran pleito irreconciliable del diputado local Díaz Brown ex alcalde Cajeme y del diputado local Armando Alcala ex secretario del ayuntamiento ahora se torna cada día mas problemático el asunto, porque a pesar de la gran paliza que les dio MORENA donde no ganaron ninguna diputación por votos y que la gran verdad ellos serán diputados por suerte y de regalo del IEE Sonora y ni así se ponen de acuerdo Rogelio y Armando.

Y no es para menos pues Armando Alcala jamas le perdonara a Rogelio Díaz Brown cuando este era alcalde de Cajeme en esa administración Armando Alcala era director general de Oomapas de Cajeme y Rogelio lo ceso fulminantemente a pesar de que era Armando posición de su compadre querido el “Tino” Félix aun así lo corrió Rogelio.

Y es por eso y otra cosas mas que luego abordaremos, de que Armando Alcala jamas le perdonara a Rogelio esa gran gachada y canallada que le hizo siendo alcalde de Cajeme y como el PRI estatal ya sabe que no habrá reconciliación entre estos ahora dos diputados locales cajemenses en el congreso del estado de Sonora pues por eso el presidente del PRI tomo la decisión de nombrar a Jorge Villaescusa como coordinador de los tristemente celebres 5 diputados locales que el IEE de Sonora les regalo al PRI sonorense.

Así las cosas amigos seguirán muchos priistas en Sonora durmiendo juntos “pero de espalda”, y si no al tiempo amigos lectores.