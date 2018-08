Marea Brava

Compartir ! tweet





* BERNABE ARANA RODRIGUEZ, hijo del legendario líder agrario Bernabé Arana León, será líder-gestor de los municipios de Cajeme, San Ignacio Rio Muerto y Bacum. Total que el Ingeniero agrónomo, organizará todas las peticiones que los diversos sectores hagan directamente a Andrés Manuel López Obrador, en busca de ayuda. Creo aquí, los agricultores del Distrito de Riego del Rio Yaqui tendrán que solicitarlo a través de Bernabé Arana Rodríguez.

* EL ALCALDE ELECTO Sergio Pablo Mariscal Alvarado, dice que debe establecerse una nueva cultura del buen uso del agua en el municipio. Ya les mandó un mensaje a los productores del Distrito de Riego del Río Yaqui en el cual reitera los compromisos de establecer una nueva cultura del buen uso del agua y la autosuficiencia en granos básicos, como prioridad del próximo gobierno federal.

Eduardo Flores

BERNABE ARANA RODRIGUEZ, hijo del legendario líder agrario Bernabé Arana León, será líder-gestor de los municipios de Cajeme, San Ignacio Rio Muerto y Bacum. Total que el Ingeniero agrónomo, organizará todas las peticiones que los diversos sectores hagan directamente a Andrés Manuel López Obrador, en busca de ayuda.

Creo aquí, los agricultores del Distrito de Riego del Rio Yaqui tendrán que solicitarlo a través de Bernabé Arana Rodríguez toda necesidad por la que atraviesa esta dependencia federal. Podría ser que del 01 de Diciembre en adelante, el hijo del líder agrario, será quien maneje las estrategias operativas de varios sectores que han vivido por décadas del erario público, los cuales jamás, han rendido cuentas claras de donde, como y en que, se gastan cientos miles de millones de pesos.

Ahora las cosas pintan diferentes para todos los sectores, Sera a través de Bernabé Arana Rodríguez, lograr un apoyo económico o en su caso un acercamiento con el Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador… PESELE A QUIEN LE PESE…

Qué bien que de ahora en adelante, haya quien organice el reparto de estos recursos federales entre estos grupos. PERO CON CUENTAS CLARAS……… POR OTRA PARTE, EL ALCALDE ELECTO Sergio Pablo Mariscal Alvarado, dice que debe establecerse una nueva cultura del buen uso del agua en el municipio. Ya les mandó un mensaje a los productores del Distrito de Riego del Río Yaqui en el cual reitera los compromisos de establecer una nueva cultura del buen uso del agua y la autosuficiencia en granos básicos, como prioridad del próximo gobierno federal.

También les dijo que serán muy importantes las políticas públicas que encabezará Andrés Manuel López Obrador para la reactivación del campo, como el establecimiento de precios de garantía a productos estratégicos, asistencia técnica y líneas claras de rectoría y la rectoría del recurso hídrico por parte de SAGARPA, estos factores serán favorables para la detonación económica del municipio. Y CLARO ESTA, CON CUENTAS CLARAS……….

ES PARA LA HISTORIA. O digamos inédito lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en el Congreso de MORENA, celebrado en días pasados. Fíjese usted amigo lector. Esto lo dirigió a los opositores que derrotó en las pasadas elecciones !Tengan, para que aprendan!. El próximo Presidente de la Republica, el de todos los mexicanos, que se dirija así por quienes votaron por otras opciones, es no tener respeto por el libre pensar de ideas de la gente… Hay que entender que no todos pensamos igual. Pero una cosa si es seguro, todos debemos apegarnos a los mandatos del supremo comandante de las fuerzas armadas del país. Ése es Andrés Manuel López Obrador… EL RESPETO SE GANA……….. CADA QUIEN………

EL PROFESOR Ascensión López Duran, El empresario Andrés Salas y el Lic. Abel Rochín, son quienes se perfilan para ocupar la Secretaría del H. Ayuntamiento de Cajeme… Uno de estos tres personajes, podría desacreditar la imagen del presidente electo Sergio Pablos Mariscal. Tiene un historial por demás vergonzoso, el cual pone en duda su poca moral para aspirar a un cargo tan importante en esta nueva administración que logró el partido MORENA por todo el país….. ¡POR FAVOR!… “RETIRATE”… Ya no hagas más daño. Menos a éste buen hombre que es: MARISCAL…………..

AYER SE PUSO FEO POR EL MAYO. Bastantes vehículos de diferentes marcas con personas a bordo fuertemente armadas, se enfrentaron por diversos rumbos de la vecina ciudad de Navojoa, donde al parecer un civil fue alcanzado POR LAS BALAS de estos grupos perdiendo la vida frente a un centro comercial… Hay temor entre la población en general, pues nadie puede hacer algo al respecto. Las autoridades de las diferentes corporaciones ya fueron rebasadas en sus funciones para resguardar el orden público… ¡Hagan algo!… ¿Qué les pasa?… Todas las corporaciones policiacas se han abocado para tratar de localizar y detener a estos grupos delictivos que tienen atemorizados a toda la ciudadanía que nada debe… ¡POR FAVOR!.

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71