¡En Sonora vienen muy duras las auditorias contra algunos ex alcaldes priistas, Hermosillo “El Maloro”, Huatabampo Heliodoro Soto entre otros!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lectores lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y ademas de muy buena fe, y sin jorobar en contra de nadie, finalmente en esta vida cada quien es responsable de sus actos.

Vamonos al grano de este asunto tan delicado y penoso en su caso, nos llegan informes fidedignos desde la Ciudad de México donde nos confirman que ya hay luz verde para que algunos alcaldes de los nuevos puedan ejercer sin contra tiempos sus derechos reales y a fondo de revisar bien a los ex alcaldes priistas que dejaron temblando, en la vil calle, en la ruina y bien desfalcados al algunos municipios.

Por nombrar algunos Hermosillo por ejemplo el que era un gran municipio tan boyante y prospero ahorita esta en la ruina, desfalcado, sin dinero a veces ni para la gasolina de las patrullas, así de grave esta la situación en la capital del estado de Sonora por tal motivo la señorona alcaldesa electa Doña Celida López ya tiene luz verde para luego luego entrando a partir del 16 de septiembre empiece a auditar a fondo y sin contemplaciones al ex alcalde “Maloro” Acosta porque dicen los que saben de esto que dejo a Hermosillo bien desfalcado y con mucha deuda y por lo tanto le auditaran y revisaran hasta las uñas, bueno así nos llega la información.

El caso es que se pondrá muy bueno el asunto, porque también donde las cosas andan igual o a lo mejor hasta peor es en Huatabampo donde también nos llega la información de que el famoso y carismático alcalde electo el panista Ramón Díaz también deberá de hacer lo mismo porque también el priista Heliodoro Soto dicen dejo temblando las arcas del municipio, con mucha deuda y ademas con muchos problemas sindicales, así las cosas amigos lectores se escuchan muy fuerte rumores de que serán auditados muchísimos alcaldes salientes y de administraciones pasadas, pues la verdad con este nuevo gobierno de López Obrador puede que pretendan auditar a muchos sin contemplaciones para ver a donde fue tanto dinero de los municipios que al parecer se desviaron en las pasadas campañas entre otros rubros de desvíos de dinero publico.

El asunto se pondrá bueno porque los nuevos alcaldes llegaran limpios, sin compromisos y eso puede ser que por ello se auditen a los salientes y sin contemplaciones, y si no al tiempo amigos lectores.