Marea Brava

* DE LOS ESTATALES que privaron de la vida cobardemente a Alexis, nadie sabe nada… MONTES DE OCA MENA Y GARCIA MORALES, deberían renunciar a sus cargos, pues les queda grande la responsabilidad que les confirió Claudia Pavlovich Arellano, pues hasta ella misma fue engañada al asegurarle que los elementos estatales eran inocentes… Y PARECE SER, HAY DOS VIDEOS MAS QUE LOS COMPROMETE AUN MAS.

* UNOS BUSCAN LO MEJOR PARA LOS NIÑOS Y OTROS BUSCAN MAS GANANCIAS. Las autoridades municipales de Cajeme, aplican estrategias y acciones preventivas del Programa Advertencia Cajeme, el cual durante el ciclo escolar 2017-2018 se llevó a diez escuelas, y se blindó a un total de 8 mil 295 alumnos contra el uso y abuso de sustancias adictivas, lo cual impactó de manera positiva en 203 maestros y 337 padres de familias…SOBRE ESTE CASO, OPINO que por un lado son buenas las estrategias y acciones que promueven en favor de nuestra niñez cajemense las autoridades de la localidad, pero mientras las autoridades de la federación del centro del país continúan con sus actos de corrupción a favor de algunos grupos criminales que operan por todo el territorio mexicano, esto no funcionará como todos quisiéramos.

Eduardo Flores

GRACIAS A LAS GESTIONES del Delegado del IMSS, Miguel Jiménez Llamas y de la Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora ofrece a partir de ayer, los servicios de banca, pago de servicios y telégrafo, gracias a la instalación de un módulo Telecomm en el Hospital General de Zona No. 2 en Hermosillo.

Dicen que la instalación del nuevo módulo Telecomm es una muestra de que el gobierno federal y estatal son facilitadores y mejoran la prestación de servicios para cientos de sonorenses. POR SU PARTE… Gualberto Acosta Flores, director de Operaciones Telegráficas de Telecomm informó que los servicios a brindarse son bancarios, desde depósitos, retiros, consultas, pagos a tarjeta de crédito, giros para envío, cobro, telegramas, pago de servicios en general y telefonía, entre otros… SABIA DECISION, PUES esta medida innovadora, beneficiará a todos los que requieran de un servicio médico, aunque no cuenten con seguro popular o IMSS, pues creo hasta podrá retirar recursos para cubrir sus gastos médicos………….

INAUGURA FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO LA DECIMA REUNION DE UNIDADES ANTISECUESTRO DE LA REGION NOROESTE… Esta es la “Décima Reunión de Trabajo de la Mesa de Coordinación Antisecuestro de la Región Noroeste”. Con la presencia del Fiscal General de Justicia del Estado, Licenciado Rodolfo Montes de Oca Mena, la Coordinadora Nacional Antisecuestro, Maestra Patricia Bugarín Gutiérrez, y el Vicefiscal de Investigación y titular de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro del Estado de Sonora, Licenciado Carlos Castillo Ortega, iniciaron los trabajos que tendrán una duración de dos días…

Además se tuvo la asistencia de 114 jóvenes al foro “Unidos Prevenimos Cajeme” y se replicó el programa Advertencia en 200 internos de diferentes centros de rehabilitación en la localidad, Fue el Presidente de Amor y Convicción A.C., Omar “Tato” Balderrama Figueroa, quien dio la presentación del informe anual ante autoridades de los tres niveles de Gobierno…

SOBRE ESTE CASO, OPINO que por un lado son buenas las estrategias y acciones que promueven en favor de nuestra niñez cajemense las autoridades de la localidad, pero mientras las autoridades de la federación del centro del país continúan con sus actos de corrupción a favor de algunos grupos criminales que operan por todo el territorio mexicano, esto no funcionará como todos quisiéramos, pues mientras la mayoría de jóvenes y adultos mayores sigan consumiendo las sustancias prohibidas que se da por todo el país, las autoridades de la federación, seguirán acarreando agua a sus molinos.

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO