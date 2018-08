DIPUTADO RAMON DIAZ POR SEXTA OCASIÓN HACE ENTREGA DE ESTIMULOS EDUCATIVOS PARA ALUMNOS DEL ITHUA

Compartir ! tweet





STAFF DE REDACCION

HUATABAMPO.- Por sexta ocasión consecutiva, el diputado local por el XXI distrito, Huatabampo-Álamos, Ramón Díaz Nieblas, entrego estímulos educativos a 80 estudiantes de la máxima casa de estudios del municipio, el Instituto Tecnológico de Huatabampo (ITHUA).

Esto gracias a las gestiones realizadas ante la directora del plantel, Mirla Cervantes Soberanes, quien como siempre mostro gran disponibilidad ante tal petición, además de comprometerse a seguir trabajando unidos por el bien de la comunidad estudiantil.

Ramón Díaz Nieblas, argumento que son ya seis ediciones en las cuales se han beneficiado a más de 500 alumnos, quienes han tenido la oportunidad de seguir estudiando gracias a estos estímulos que les ayuda en su inscripción y así no quedar fuera de la escuela por este motivo.

“De nuestra parte seguiremos adelante apoyando a los jóvenes estudiantes, no solamente con estos estímulos, sino que estaremos platicando con los directivos encabezados por Mirla Cervantes, de cuáles son sus necesidades dentro del plantel y así cuenten con mejores instalaciones, porque ya lo hemos hecho y estamos seguros de que si se puede”, expreso.

Por su parte, Mirla Cervantes Soberanes dijo, “Estamos trabajando para el bien de nuestra escuela, abriendo las puertas de par en par a todas aquellas personas que quieran apoyarnos, aportar ideas y proyectos que nos lleven a conseguir los recursos que se requieren e ir creciendo aún más en infraestructura, por ello le agradecemos el apoyo que siempre nos a brindado nuestro diputado, Ramón Díaz Nieblas”, comento Mirla Cervantes.

Complementando que los alumnos deben de cumplir con algunos requisitos para poder obtener estos estímulos educativos, siendo entre otros el no contar con materias reprobadas, no tener otro tipo de apoyos y estar dispuestos a realizar algunas labores extra curriculares que se les asignaran, así como el otorgar el derecho a sus papas para poder darles información de su estancia en el alma mater.