Dejan en libertad a Elba Esther Gordillo tras ser absuelta de lavado de dinero y delincuencia organizada

Un magistrado federal absolvió a Elba Esther Gordillo Morales de las últimas dos acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada que había en su contra; la ex lider planea reaparecer en público el próximo 20 de agosto cuando inicien las clases.

En conferencia de prensa el abogado Marco Antonio del Toro Carazo informó que el Primer Tribunal Unitario en materia Penal en la Ciudad de México decretó el sobreseimiento de la causa penal que hasta ayer la mantenía en prisión domiciliaria.

La resolución, según un comunicado leído por el abogado, le fue notificada a las 23:30 horas de este martes 7 de agosto, por lo que a primera hora de hoy, Elba Esther Gordillo es ya una mujer legalmente libre y se encuentra “en familia”.

“Me es necesario un plazo para asimilar privadamente las emociones que se derivan de un hecho tan importante en lo personal”, leyó el abogado.

“Por lo anterior he decidido no tener ningún contacto con ningún medio de comunicación nacional o extranjero alguno y considero que esta etapa que me ubica en una nueva circunstancia debe ser adecuada y suficientemente recibida y vivida en familia”.

En consecuencia, la justicia federal ya no tiene ninguna acusación pendiente contra la ex lider del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.