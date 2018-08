López Obrador y Meade se reúnen

Compartir ! tweet





Mediante un video, el ganador virtual de la elección presidencial desayunó con Meade Kuribreña en su casa; lo calificó como una persona ‘decente, buena y honorable’

El ganador virtual de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel Obrador, y el ex candidato presidencial José Antonio Meade, se reunieron este viernes en la casa del tabasqueño.

Así lo dio a conocer López Obrador mediante un video publicado en su cuenta de Twitter.

Invité a José Antonio Meade a desayunar aquí en la casa. José Antonio el domingo primero de julio, fue el primero quien me habló para reconocer que habíamos triunfado y desearme que nos fuera bien”, indica López Obrador en su video.

López Obrador y Meade Kuribreña desayunaron en la casa del político tabasqueño. Foto tomada del video.

El ex jefe de gobierno capitalino indicó que Meade es una persona “decente, buena y honorable”.

López Obrador aseguró que todos los mexicanos debemos unirnos y reconciliarnos para “sacar adelante a México”.

Por su parte, Meade Kuribreña agradeció la invitación y le reiteró a López obrador la “mejor de las suertes”.