Marea Brava

LE DAN GOLPE DE ESTADO al Presidente del PAN en Cajeme, Rafael Delgadillo, con la supuesta regiduría que le toca a los Pitufos en cabildo municipal. Elaboraron una lista de supuestos aspirantes que se sienten con derechos para ocupar ese espacio. Lo curioso de todo, es que Rafael Delgadillo no estaba en la lista mucho menos informado de lo que estaban planeando el grupo de militantes del PAN junto al Presidente interino Doctor Icedo, quien en conferencia de prensa, anunció a tales aspirantes con derechos, descartando a Rafael Delgadillo y a la Lic. Beatriz López Otero, porque ellos no merecen tal puesto, ya que supuestamente los culpan de la derrota electoral del pasado 1 de Julio.

En esa conferencia de prensa se hizo presente Rafael Delgadillo para que le aclararan la convocatoria a la prensa y por qué se tomaba una decisión a sus espaldas sin consultarlo para presentar esa lista de posibles aspirantes a ocupar la única regiduría que le toca al PAN-Municipal. Sobre el caso lo enfrentó Armando Madrigal, quien le hizo saber que él había invertido una cantidad considerable para su campaña y por lo tanto tenia derechos para recibir la constancia como regidor, o en su caso a alguno de los presentes que se nombra en la lista que habrán de enviar al PAN-Estatal, para que desde ahí se tome una decisión más satisfactoria para todos los interesados en ocupar un espacio en cabildo municipal este próximo 16 de septiembre…

SI PERDIERON LA ELECCION POR LA EMIGRACION de todos sus militantes, imagínense como irá a quedar en un futuro este pobre partido de oportunistas y gandallistas. Se disuelve el PAN-Cajeme, como se disolvió en su momento el PRD-Cajeme. Esto es similar a lo que vivió el PRI-Cajeme, pues por la falta de acuerdos entre los grupos que reinan al interior de los rojos, perdieron la elección, ya que unos se fueron con MORENA, otros emigraron al INDEPENDIENTE, al PAN-Cajeme, y así sucesivamente se destruyeron estos partidos políticos por la falta de diálogos o de intereses propios de algunos jefes de grupos que están acostumbrados a ser quienes reparten el queso y como nadie aceptó las condiciones, prefirieron ir a la derrota que trabajar en equipo con los mismos de siempre…

VOLVIENDO AL PRINCIPIO, LA REGIDORA PANISTA, SANDRA LUZ MONTES DE OCA, coincidió con este aplasta teclas, de que este pasado 1 de julio, se miraba difícil que llegara a ganar el PAN-Cajeme, tan solo una regiduría y sucedió así, tal y como lo dijimos. Entonces, después de este zafarrancho que se dio públicamente ante los diversos medios de comunicación en conferencia de prensa, pues quedó más que claro que el Partido Acción Nacional en Cajeme, desaparece por falta de militancia, ya que la poca que quedaba, quiso violentar o mejor dicho violentó la disciplina política que deben tener como militantes de este partido político y por ello es más que seguro que este partido se quedó en el fracaso por la ambición política de unos cuantos, quienes se han sentido dueños de la vida de este partido……

POR OTRO LADO, EL PROBLEMA DE SAN CARLOS, se pone cada vez más grave de lo que se pensaba. Ciudadanos del vecino municipio de Navojoa, se manifestaron en este puerto de Guaymas para exigir a las autoridades de los tres órdenes de gobierno una investigación de fondo sobre la desaparición de los tres jóvenes que fueron detenidos por elementos de la SSPM de Guaymas a los cuales supuestamente entregaron a unas personas aún desconocidas para todos, pero ahora salen con que fue un grupo de delincuentes que los amenazaron para que les entregaran a los jóvenes, o en su caso les iba ir mal junto a sus familias si no los entregaban.

Total que no aparecen los muchachos y nadie dice nada todavía de lo que realmente pasó en esta playa turística como lo es San Carlos, lugar turístico que en pocos días ha ido perdiendo su turismo por la falta de seguridad que se vive hoy en día y de paso con lo que pasó nadie quiere ir a pasear como comúnmente lo hacia el turismo extranjero y el turismo Nacional.

LOS INVERSIONISTAS HUYEN DEL SUR DE SONORA. Nadie quiere invertir por esta geografía de Sonora y ello pone en riesgo el desarrollo social y económico de los sonorenses. La falta de empleo orilla que nuestros jóvenes equivoquen el camino del bien por el del mal, ya que este último les ofrece los placeres equivocados que ofrecen el uso y la venta de drogas que se da por cada rincón de nuestro país.

Sabemos que este mal es general por toda la República Mexicana, pero debemos hacer algo entre todos los sectores para erradicar el mal y hacer que vuelva la paz y tranquilidad entre nuestra gente, ya que esto se ocupa para generar mejores oportunidades para todos y todas las personas que tenemos derechos a vivir una vida plena y tranquila con la ayuda de los cuerpos de seguridad pública y de otras autoridades que trabajan arduamente para combatir este cáncer que tanto daños nos ha hecho………

