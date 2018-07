¡En Sonora el congreso del estado aprobara hoy la Ley de Veto!

Compartir ! tweet





* Le darán facultades a la gobernadora para vetar cualquier ley que no quiera o no este a su modo, misma que servirá de contra peso a los morenistas en el próximo congreso de Sonora

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora las cosas andan muy mal y pudieran terminar peor, cuando hoy 18 de julio de 2018 quede marcado para la historia de Sonora, donde el congreso del estado comandado todavía por el PRI y sus aliados y su jefa la gobernadora aprueben la nueva ley de Veto que le da amplias facultades a la gobernadora de Sonora para vetar cualquier ley en el próximo congreso de Sonora que estara mayoritiado por diputados morenistas.

Pues esta muy claro que la gobernadora esta siendo asesorada por colmilludos políticos del PRI para preparar el terreno para sus últimos tres años de gobierno en Sonora, donde sin duda sera un gran infierno político el que viviran.

Por todo ello su gran desesperación al ver su palacio de gobierno en una gran isla, rodeada de un gran mar de morenistas, pues era lógico que ahorita todavía es tiempo de hacer algo y cuando menos tener ese gran contra peso al próximo congreso de Sonora de la ley de Veto, para así tener derecho a condicionar al próximo congreso, quieres tu yo también, tu mandas en el congreso y yo te veto, así que pongámonos de acuerdo o te veto.

Así piensa la señora gobernadora y sus padrinos políticos, de algo se tienen que agarrar porque la quema viene muy dura para los priistas con el gran tsunami que les acaba de pasar por encima y todavía muchos no lo asimilan, pero sera el sereno el asunto es que legalmente los diputados locales que están aprobando esto ahorita también tienen facultades porque también son representantes ahorita del pueblo y sera legal la ley de Veto de eso no tengan duda, el día 18 de julio del 2018 quedara aprobada.

Y júrenlo así sera y así se manejan las cosas en el país, así es la política, así que a aguantarse los que tengan que aguantarse hasta el día primero de septiembre que entre el nuevo congreso de Sonora y ya serán los diputados de MORENA los que mandaran, por ahorita son los diputados del PRI los que mandan en el congreso, así que ni hablar la nueva ley de Veto sera aprobada y luego mandada a los ayuntamientos para su aprobación del 50 mas uno y ya sera ley a favor de la gobernadora, que quede claro, nosotros ni aprobamos lo que hace la gobernadora ni lo desaprobamos, cada quien con su cada cual, y si no al tiempo amigos lectores.