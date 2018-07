Marea Brava

Compartir ! tweet





* TODOS LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN serán investigados hasta sus últimas consecuencias y creo no le va ir nada bien al Ing. Javier Hernández Armenta, Director General del Centro de la SCT en Sonora, pues un nutrido grupo de ejidatarios están pidiendo hasta su inhabilitación como funcionario público, respecto al libramiento carretero de Ciudad Obregón… SOBRE ESTO, mi opinión es que la nueva administración que encabeza el Presidente Electo de la Republica Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, viene con todo y por todos los que la hicieron y se la deben al pueblo mexicano.

* AYER EL VIRTUAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión a puerta cerrada con los integrantes de la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO), encabezada por el Gobernador Manuel Velasco Coello. Esta reunión fue en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, ubicada en camino a Sata Teresa en parques del Pedregal, Delegación Tlalpan, al sur de la ciudad. En este primer encuentro, se puede pensar que las peras se pondrán a peso para todos los Gobernadores que integran la CONAGO, PUES ES CLARO QUE YA TIENEN CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS QUE VIENE TOMANDO EL VIRTUAL Presidente Electo de la Republica………………….

SOBRE ESTO, mi opinión es que la nueva administración que encabeza el Presidente Electo de la Republica Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, viene con todo y por todos los que la hicieron y se la deben al pueblo mexicano. Este problema agrario, tendrá una resolución y una ejecución de responsabilidad contra quien o quienes resulten responsables; si es que incurrieron en este delito que se les imputa por el Ejido Vicente Guerrero (ejido El Portón).

El asunto ya data de algunos años y los quejosos quieren respuesta favorable a sus demandas, pues según ellos, les asiste la legalidad y de ser cierto los actos de corrupción que se han venido dando a favor de algunos terratenientes, pues su destino será triste y con responsabilidades penales, para quienes resulten responsables…………………

ES IMPRESIONANTE EL NUEVO MODELO DE GOBIERNO DE MORENA POR TODO EL PAÍS … OTRA NUEVA … Desaparecerá el Distrito de Riego del Rio Yaqui aquí en Cajeme. La nueva administración de López Obrador, trae una estructuración total de todas las dependencias Federales en el Estado de Sonora. Con las nuevas medidas que viene implementando MORENA por todo el país, rescatará sumas de miles de millones de pesos que servirán para cumplir con cada uno de los compromisos que hizo ante los mexicanos el Presidente Electo de la Republica …

Sobre este tenor, entiendo que todos recibiremos el cambio al que no estamos acostumbrados la ciudadanía en general, pero, tendremos que adoptarlo para ver los resultados al corto y mediano plazo … Ojalá, y la gente respete los muchos cambios de leyes que vienen en cascada para mejorar la estabilidad política, económica y social que tanto demandamos los mexicanos a nuestros gobernantes … NO ES POR DARSELOS A DESEAR, pero a más de cuatro no le parecerá este nuevo modelo de gobierno, porque sentirá haber perdido un poco de su libertad, ya que muchos de ellos han vivido de la corrupción y de la impunidad …

LO BUENO DE TODO, es de que esta nueva forma de gobernar, mediará los parámetros de cada presupuesto que se destina a cada entidad federativa, ya que los recursos destinados para algunas obras son desviados bajo actos indebidos que no vienen en los lineamientos que establecen los protocolos de la ley de obras públicas federal, y es aquí donde más de cuatro, deberán rendir un informe claro y preciso de quien o quienes ordenan tales actos que contravienen las órdenes directas para su aplicación…………….

Este último, trae consigo medidas de austeridad que jamás pensaron vivir en sus administraciones los gobernadores que ahí asistieron. Del 02 de Diciembre en adelante, todos los gobiernos de las 32 entidades federativas tendrán que adoptar el nuevo modelo de gobierno que trae para todos los mexicanos el Partido MORENA… A como vallan pasando los días, más sorpresas se irán dando a conocer para todo el país y para todos los mexicanos… ¿Qué irá a pasar con los anteriores presidentes de la República?, serán sometidos a una investigación de fondo o se irán muy tranquilos a tomar un descanso? … TODOS NOS HACEMOS ESTA PREGUNTA … ¿Qué ira a pasar, después del 02 de Diciembre?.

