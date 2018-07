Marea Brava

Compartir ! tweet





* EL ACTUAL PRESIDENTE ELECTO DE LA REPUBLICA MEXICANA, Andrés Manuel López Obrador, ya definió la agenda legislativa que habrá de trabajar junto a senadores y Diputados Federales de la cámara baja del Congreso de la Unión, y será: Reducción de sueltos de altos funcionarios y eliminación de privilegios. Creación de la Secretaria de Seguridad Pública. OTRA MUY IMPORTANTES, ES; Eliminación del fuero constitucional en todos los niveles.

* EN SONORA GANO MORENA TODO EL CONGRESO DEL ESTADO, pero eso no impide que la mandataria estatal Claudia Pavlovich Arellano, aminore el paso en sus funciones como mandataria estatal. Al contrario, sé que se pondrá a trabajar junto a todos los legisladores locales en igualdad de condiciones, pues todos los que se encuentran al interior de esas oficinas refrigeradas se sentaran en la mesa de diálogos para buscar el camino y las herramientas que se ocupan para generar la confianza que les profesaron las familias sonorenses.

OTRA MUY IMPORTANTES, ES; Eliminación del fuero constitucional en todos los niveles. Reforma como Delito Grave la corrupción de Servidores Públicos, Robo de combustible y el fraude electoral. Ley de ingresos y Egresos. Revisión del Decreto de la privatización del agua. Modificación= Revocación de las leyes de la Educación Publica.

OTRA MUY IMPORTANTES, ES; Eliminación del fuero constitucional en todos los niveles. Reforma como Delito Grave la corrupción de Servidores Públicos, Robo de combustible y el fraude electoral. Ley de ingresos y Egresos. Revisión del Decreto de la privatización del agua. Modificación= Revocación de las leyes de la Educación Publica.

Garantizar que la educación sea gratuita a todos los niveles. Ley para la consulta de revocación del mandato del Presidente de la Republica en 3 años. Ajustar leyes y reglamentos que permitan organizar el marco jurídico para la eliminación de la burocracia excesiva. Reagrupación de trabajadores al servicio del estado. Eliminación de las Delegaciones Federales y vinculación. Creación de las coordinaciones estatales y Federales… Este es el inicio de la cuarta transformación de México con la Democracia participativa…

AMIGOS LECTORES, SE LAS DEJO DE TAREA PARA QUE CONOZCAN LA PLATAFORMA POLITICA QUE HABRA DE APLICAR nuestro Presidente electo de la Republica Andrés Manuel López Obrador. Vienen cambios importantes en diferentes áreas, en las cuales se está aplicando el verdadero criterio que se ocupa para mejorar el desarrollo económico y social de nuestra entidad federativa en beneficio de todos los mexicanos………… POR OTRA PARTE, La militancia del PRI Nacional y PAN Nacional, están preparando una restructuración de fondo de sus partidos, pues esta derrota que enfrentaron con el partido MORENA, es la más vergonzosa que han enfrentado en la historia de nuestro país y por ello, piden que se vallan los responsables de esta derrota, pues ya los ven como los verdaderos responsables por no saber elegir al verdadero perfil político que se ocupaba para lograr el triunfo electoral de este 2018. La imposición de hijos, amigos, compadres, hermanos, sobrinos, ahijados, entre otros, ocasionó EL VOTO DE CASTIGO DE TODOS LOS MEXICANOS.

Hoy por hoy, inician en la toma de decisiones para una verdadera restructuración del TRICOLOR y del PAN a nivel nacional. No conforme con eso, piden que se vallan a los que hicieron bastante daño con la toma de decisiones para seleccionar a los mejores candidatos, de los cuales, todos fueron un rotundo fiasco, ya que MORENA SE LLEVO EL CARRO COMPLETO………………..

EL PRESIDENTE ELECTO DE CAJEME, Sergio Pablos Mariscal, el día de ayer se trasladó a la ciudad de México para recibir las instrucciones de sus superiores de como habrá de aplicar la nueva ley que llega para mejorar las condiciones de vida de todos los que habitamos este hermoso país, del cual unos cuantos se han beneficiado por sus actos de corrupción que realizaron con las reformas de ley que aplicaron para enriquecerse de una manera arbitraria con las arcas del erario público de todos los mexicanos…

DEL 02 de Diciembre en adelante, inicia la transformación de México y gracias a la suma de voluntades que se sumaron al proyecto de MORENA que encabeza Andrés Manuel López Obrador.

Al contrario, sé que se pondrá a trabajar junto a todos los legisladores locales en igualdad de condiciones, pues todos los que se encuentran al interior de esas oficinas refrigeradas se sentaran en la mesa de diálogos para buscar el camino y las herramientas que se ocupan para generar la confianza que les profesaron las familias sonorenses.

Todos ellos, después de ocupar sus escaños políticos, trabajaran de las manos para no cometer errores que ponga en duda la misión y la visión que traen para mejorar la vida de todos los sonorenses.

