¡En Sonora los cambios urgentes en el gobierno del estado a la vuelta de la esquina!

Compartir ! tweet





* Se va Pompa Corella, García Morales, Natalia Rivera, Duran Puente entre otros muchísimos más.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y nos llegan noticias calientitas que en Sonora por la urgencia del caso, la señora gobernadora por fin tomo la buena decisión de cambiar y sacudir su gabinete legal y ampliado, porque las circunstancias así la obligan urgentemente a cambiar muchos de sus funcionarios que nomás le estaban haciendo daño a su gobierno.

Si ella ya sabía desde hace Mucho tiempo como realmente está el estado todos los problemas que se estaban su citando en todos lados, pero decidió aguantar, porque a veces los compromisos políticos son más fuertes y las recomendaciones no la dejaban actuar por si sola para no estar mal con quienes la apoyaron políticamente y económicamente a que llegara a la gubernatura.

Pero hoy después de las elecciones pasadas donde se vieron apabullados al pasarles por encima ese gran tsunami del efecto López Obrador, la señora Claudia Pavlovich está obligada a cambiar inmediatamente a casi todo su gabinete, por eso ya se escucha muy fuerte la salida del secretario de gobierno Pompa Corella, también se dice se va el secretario de seguridad pública de Sonora, también se va el secretario técnico Duran Puente, dicen que se va la jefa de la oficina de la gobernadora Natalia Rivera, también dicen se va el de la CECOP Manuel Bustamante entre otros muchos funcionarios de primer y segundo nivel del gobierno de Sonora.

Dicen que la intención de la gobernadora es buscar un acercamiento con el hombre fuerte de Sonora Alfonso Durazo y así tender los puentes necesarios para trabajar bien con el gobierno de López Obrador, podría llegar como nuevo secretario de gobierno Guillermo Hopinks muy amigo de la gobernadora, por cierto compadre y muy amigo de Alfonso Durazo, Hopkins sería la primera persona como puente con los morenistas y la gran verdad urge que la señora gobernadora ya se sacuda esa gente que nomás le hicieron mucho daño a Sonora y a ella como jefa del estado.

Pues ojala ahora si la gobernadora ponga su gente y de todas sus confianzas y adelante a trabajar duro con Alfonso Durazo que la gran verdad es el hombre de todas las confianzas de López Obrador y también le recomendamos a la señora gobernadora que a todos los medios de comunicación los trate igual que no sean excluyentes, porque ya no están la acosas como antes, los astros están totalmente desalineados para el estado de Sonora, y si no al tiempo amigos lectores.