¡Ojo todas las victorias deben de llamar a la reflexión, el ganador para ver de qué manera gobiernas y el perdedor para ver donde fallaste!

Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Ojala y que las elecciones pasadas sirvan para que verdaderamente reflexionen todos los candidatos tanto los ganadores como los perdedores.

Los ganadores deberán reflexionar muy bien y saber porque ganaron, porque la gente voto por ellos, por el gran hartazgo que había hacia los otros gobernantes y sus pésimas maneras de tratar a la gente y además de gobernar solo para su gran grupo de camarillas, compadres, amigos, familiares entre otros.

Ojala que a los ganadores de esta elección tomen en cuenta eso y no caigan en el mismo error que cayeron los demás y sepan gobernar para la gente, siempre con el eslogan de López Obrador que además es buenísimo para el pueblo, por eso lo recomiendo “NO ROBAR, NO TRAICIONAR Y NO MENTIR”, si gobiernan así júrenlo que el mismo pueblo los reelegirá en las próximas elecciones, esa sería la gran reflexión para los que ganaron la elección y serán gobernantes, cada quien en sus puestos que ganaron.

Y para los candidatos perdedores está muy fácil deben ver bien que el pueblo ya despertó y ahí están las pruebas, ya estaban hartos de que los priistas hicieran lo que les daba su gana ya en el poder y a los panistas también que finalmente viene siendo la misma, tienen que ver donde fallaron, en que fallaron y a quién le fallaron.

Ojala que piensen bien las cosas antes de actuar y darle más crédito y apoyo a los votantes porque finalmente ellos son los que deciden y ahora de aquí en adelante, será peor para los mal impuestos del PRI que antes hacían lo que querían con el pueblo, ahora o se aclimatan o se aclichingan.

Y ahí están las pruebas un México, un Sonora ya despierto y lo bueno no dispuestos a dejarse ya, cualquier gobernante que se porte mal así pagara todas sus facturas en las urnas sino es que en la cárcel antes de tiempo, porque López Obrador viene con todo sobre los ratas y rufianes de los gobiernos de México.

Esa seria gran parte de la reflexión de los perdedores, recomponerse o morir esa será la tarea del PRI en Sonora y del PAN, PRD, y de MORENA quedar bien con el pueblo para poder reelegirse en el 2021 y si no al tiempo amigos lectores.el perdedor para ver donde fallaste!