Marea Brava

* ESTA EN VEREMOS SI EL PAN-CAJEME alcanza una sola regiduría. Toda la militancia que emigró y que se quedó, culpan a la Dirigencia del PAN-ESTATAL y a la familia Ramírez Ramírez, así como a Emanuel López Medrano, de éste rotundo fracaso electoral que jamás esperaron para ellos. En el partido de los PITUFOS, también buscaran una restructuración estatal y local, para eliminar a este grupo de personas que tienen secuestrado al partido desde campañas pasadas, en las cuales siempre imponen como candidatos a familiares y amigos con tintes personales para acarrear agua a sus molinos, olvidándose por completo de quienes verdaderamente hacen la TALACHA.

* QUE COSAS TIENE LA VIDA… MAS DE 400 MILITANTES DEL PRI, YA TIENE RESPONSABLES DE SU DERROTA… Ahora, la Democracia Interna del PRI, acusa a Enrique Peña Nieto y al grupo encabezado por Aurelio Nuño, así como a la dirigencia priista, de haber cometido errores como los que los llevaron a la vergonzosa derrota del pasado domingo… Los funcionarios de primer nivel en su gobierno, así como a los encargados del combate a la inseguridad, a la pobreza y por quienes cometieron actos de corrupción o quienes debían erradicarla, son los responsables en gran medida del resultado electoral que los puso a todos a nivel nacional en la peor de las vergüenzas electorales de este pasado 1 de julio

Eduardo Flores

YA TIENE A LOS CULPABLES EL PRI-NACIONAL. La corriente Democracia Interna, también culpa del desgaste político a los amigos y compadres que se impusieron por sus altos grados académicos, pero sin conocimiento de causa de lo que verdaderamente es una candidatura. No hubo un solo ejercicio político que privilegiara unas candidaturas fuertes y sólidas. En cambio,. Hijos, amigos funcionarios sin carrera, ocuparon los espacios en las boletas, y por eso el Comité Ejecutivo Nacional los acusa de la falta de apoyo en los estatutos del tricolor.

EN UNA PALABRA, PARECE SER TODOS LOS PRIISTAS DE PODER QUEDARAN FUERA DE ESTA RESTRUCTURACION, y pudiera ser que les den una sorpresa política legal antes de que entreguen la silla presidencial……

MUCHO CORAJE EN EL PRI contra su dirigente presidencial y los gobernantes emanados del PRI…………

EL EXCANDIDATO INDEPOENDIENTE Rodrigo Bours Castelo, va como Regidor, acompañado por sus compañeros de bancada Mayra Gisela Islas Cruz, Carmen Susana Valenzuela Benítez y de José Javier Gómez Ruelas, en la nueva administración que encabezara el alcalde electo Sergio Pablos Mariscal… En conferencia de prensa, dijo que exigirá a las autoridades correspondientes una AUDITORIA GENERAL a la anterior y presente administración, incluido al Organismo Operador de OOMAPAS, para rescatar de tantos oportunistas que han llevado a la quiebra a esta dependencia paramunicipal……

SI LOGRA EL PAN UNA REGIDURIA, podría ser para el ex candidato Rafael Delgadillo o para la señora Beatriz López Otero… Estos quedaron peor que los rojos……… MORENA GANO TODO Y CON TODO. Eso sí, traen como senadores, diputados y a alcaldes, a personas con la peor solvencia moral que se pueda tener al interior de nuestra sociedad… Se sabe, ya están tomando medidas contra este tipo de candidatos que avergüenzan a Andrés Manuel López Obrador, pues algunos de ellos ejercen la prostitución públicamente, otros se dice por redes sociales que son pandilleros, otros secuestradores y otros más que participan en la Delincuencia Organizada.

Total que los mexicanos VOTARON POR MORENA sin conocer a fondo a quienes serían sus representantes en la cámara alta y baja, esto lo hicieron por coraje y sin medir las consecuencias de lo que viene en el nuevo modelo de gobierno, y el cual tendremos que adoptar para lograr el cambio que tanto anhelamos los MEXICANOS….

HASTA EL EX CANDIDATO DE Movimiento Ciudadano, GUSTAVO ALMADA BORQUEZ, ira como regidor. No sé si es por necesidad o por capricho, ocupar un espacio en la sala de cabildo de Palacio Municipal. Una vez que tomen protesta este 15 de septiembre, las cosas se pondrán interesantes, pues parece ser que todos juntos vienen a reclamar actos de corrupción no comprobados aun por autoridad alguna del estado, mucho menos de la federación… TODO PUEDE SUCEDER, PERO AUN NO HAY NADA……………………….

PRD. MOVIMIENTO CIUDADANO, NUEVA ALIANZA, PES Y PVEM, corren peligro de desaparecer su registro a nivel nacional si no obtuvieron el 3% de la votación para Presidente de la República, Senadores y Diputaciones Federales en esta elección pasada. Ya se dice que son tres lo que pueden perder su registro,. Pero aseguran serán estos cinco… En una palabra, solamente quedara, MORENA, PRI, PAN y PT. Con esta decisión de ley, el país se ahorraría muchísimos millones de pesos con la evaporación de estos partidos políticos que ya no pintan por ningún lado.

