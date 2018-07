Convoca Gobernadora a trabajar unidos a favor de los sonorenses

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora, julio de 2018.- Con un reconocimiento a la participación libre y responsable de los ciudadanos en la pasada jornada electoral, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano expresó la voluntad del Gobierno del Estado para trabajar con absoluto respeto institucional a favor de los sonorenses, en el nuevo contexto político nacional y local.

Sin duda, agregó, se viven tiempos de profundos cambios, por lo que frente a este nuevo reto, el Gobierno que encabeza hará una revisión responsable de lo avanzado hasta el día de hoy con la convicción de ser mejores cada día y con la determinación de responder siempre a los ciudadanos.

“En la libertad de su decisión, los mexicanos han elegido a Andrés Manuel López Obrador como el próximo Presidente de México, luego de esta decisión, he felicitado públicamente al ganador y le he expresado mi voluntad de trabajar con respeto institucional a favor de los sonorenses”, sostuvo la Gobernadora del Estado.

Sonora, añadió, se perfila, de acuerdo a datos preliminares, a una alternancia política en una gran parte de los municipios y en el Congreso del Estado, frente a ello, invitó a todas las fuerzas políticas a mirar hacia delante, a trabajar para resolver los muchos retos que se tienen enfrente, a hacerlo unidos, como los ciudadanos lo han demostrado.

Pavlovich Arellano en su mensaje agregó que “con logros reflejados directamente en el beneficio de las familias. Hemos reconstruido una nueva relación con los ciudadanos. En Sonora, ahora se habla de frente, con transparencia y rendición de cuentas. Y así seguiremos, fortaleciendo acciones de beneficio para ti y para tu familia, procurando ser mejores cada día”. Como Gobernadora, dijo entender el sentir de los ciudadanos, “tengo muy claro que los ciudadanos esperan mucho más de nosotros, no soy ajena a su sentir. Ser Gobernadora es una gran responsabilidad que ustedes, también con su voto, me otorgaron un día, estoy agradecida y decidida a responderles siempre”.