Politica Regional

Compartir ! tweet





* Confía el alcalde Faustino Félix Chavez en un buen desempeño del próximo Presidente Municipal de Cajeme, Mtro. Sergio Pablo Mariscal Alvarado…: Hará un buen papel como alcalde, es un hombre serio y trabajador, aseguró el aun Presidente Municipal… “Lo conozco bien porque colaboró conmigo en la campaña electoral hace tres años, además fue trabajó en la Secretaría de Economía municipal con Rogelio Díaz Brown”, añadió… Con la advertencia de que pedirá revisar y cancelar si es necesario los contratos hechos para la instalación de lámparas led en el alumbrado público, el de los parquímetros y el de la recolección de basura firmado con Tec Med, Rodrigo Bours Castelo anunció ayer su decisión de integrarse al Cabildo de Cajeme como regidor independiente!

Sobre la posible instalación de la Secretaría de Agricultura en Ciudad Obregón, el alcalde Faustino Felix Chacez, consideró que para el proyecto anunciado por Andrés Manuel López Obrador, no hay condiciones para que esto ocurra.

Ciudad Obregón no está preparada, carece de la infraestructura necesaria para albergar a esa dependencia, sostuvo.

Tras el reconocimiento a quien será su sucesor en la presidencia municipal de Cajeme, Félix Chávez señaló que la derrota de su partido, el PRI, obliga a un replanteamiento de la situación para analizar cuáles han sido los errores que llevaron a la gente al hartazgo.

“Me queda claro que hay un hartazgo de cómo se venían dando las cosas”, puntualizó

Otro de los factores que ayudó a la victoria opositora, agregó, es que “en esta campaña hubo mucha descalificación, la siembra del odio y eso opacó mucho las propuestas de los candidatos”.

Sobre si la derrota de la fórmula priista sea necesariamente un voto de castigo de los ciudadanos a su gobierno, el presidente municipal consideró que “hay que ver lo qué paso, evaluar lo que faltó para que la ciudadanía pudiera emitir un voto en forma distinta”.

“Por fortuna puedo salir a la calle hasta ahora y no he sentido un rechazo ciudadano”, ironizó y luego agregó que “yo tengo la responsabilidad del ser el alcalde de Cajeme y asumo mi responsabilidad en todo sentido”.

Ante la posibilidad por ser investigado por el nuevo gobierno municipal, aseguró “que no tengo ningún problema; hemos trabajado mucho en materia de transparencia y todo lo posible para apegarnos a o que marca la nueva reglamentación sobre transparencia, somos el municipio que ha avanzado más en esa materia y ha habido una disciplina financiera muy cuidadosa”.

Veo buen futuro para Cajeme, estimó, “sobre todo si seguimos trabajando de la mano con la Gobernadora, que ha sido fundamental para que podamos seguir avanzando en lo económico, poco a poco abatiremos ese rezago de falta de oportunidades para la gente”

Con la advertencia de que pedirá revisar y cancelar si es necesario los contratos hechos para la instalación de lámparas led en el alumbrado público, el de los parquímetros y el de la recolección de basura firmado con Tec Med, Rodrigo Bours Castelo anunció ayer su decisión de integrarse al Cabildo de Cajeme como regidor independiente.

Revisaré, dijo, todo los excesos en contratos otorgados en la actual administración y en la anterior, de Rogelio Díaz Brown, asi como los que se otorgaron a empresas durante la presente administración.

Esto será válido para el Ayuntamiento y el Oomapasc, puntualizó.

Durante su campaña electoral, Bours sostuvo que en al administración del Oomapasc había una clara intención de colapsar las finanzas del Organismo para facilitar su privatización.

Ante la supuesta imposibilidad legal de asignar regidurías plurinominales a planillas independientes como la que él encabezó con su candidatura por la presidencia municipal, Bours Castelo mencionó la decisión del Tribunal Electoral federal (TEPJF) que en su sala de Monterrey ordenó el año 2015 reconocer regidurías de representación proporcional, “hecho que sienta jurisprudencia”.

Añadió que su trabajo como regidor lo pasará en mayor medida conversando con habitantes de las colonias populares para apoyarlos en sus demandas de mejor seguridad pública e infraestructura urbana.

Adelantó que no buscará de nuevo la candidatura a la presidencia municipal en el 2021 pues se dedicará de lleno a sus labores como regidor.