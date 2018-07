Marea Brava

Compartir ! tweet





* NO CABE DUDA QUE AL PRI LE DIERON SU VOTO DE CASTIGO… Los últimos dos años de administración del ejecutivo nacional, fueron los más duros para todos los mexicanos, ya que nos tiró en cascada todas las reformas estructurales de cambio de leyes, según él, para rescatar al país y así evitar una crisis económica para todos… LO QUE TAMBIEN MOLESTO a todos los mexicanos, fueron los actos de corrupción de sus propios correligionarios que gobernaban varios estados del país, bajo las siglas de su partido, a quienes se les señaló públicamente el saqueo de miles de millones de pesos de las arcas del erario público y jamás se hizo nada.

* EL EXCANDIDATO DEL PRI EN CAJEME, Emeterio Ochoa Bazua, reconoció la derrota que enfrentó al participar en la elección por la alcandía de Cajeme, contra Rodrigo Bours Castelo por EL INDEPENDIENTE y Sergio Pablo Mariscal Alvarado de MORENA… Hasta el cierre de esta columna, el candidato de las preferencias es: Pablo Mariscal Alvarado, y se acerca más al triunfo electoral para tomar las riendas de este municipio de Cajeme.

En conferencia de Prensa, Ochoa Bazua, acompañado de Andrés Rico Pérez, Presidente del PRI-Cajeme y de la candidata a una diputación local, Brenda Jaime, reconoció que la gente tomó la decisión por el ARTAZGO NACIONAL Y LOCAL que se ha venido presentando a nivel nacional por los diferentes actos con que se dio la administración saliente de Enrique Peña Nieto… “Dejamos que la gente decidiera y las tendencias no fueron favorables para nosotros y por eso seguiremos trabajando desde nuestra trinchera para reconstruir a nuestro partido a Nivel Nacional”… NO CABE DUDA QUE AL PRI LE DIERON SU VOTO DE CASTIGO…

Los últimos dos años de administración del ejecutivo nacional, fueron los más duros para todos los mexicanos, ya que nos tiró en cascada todas las reformas estructurales de cambio de leyes, según él, para rescatar al país y así evitar una crisis económica para todos… LO QUE TAMBIEN MOLESTO a todos los mexicanos, fueron los actos de corrupción de sus propios correligionarios que gobernaban varios estados del país, bajo las siglas de su partido, a quienes se les señaló públicamente el saqueo de miles de millones de pesos de las arcas del erario público y jamás se les hizo nada, cosa que fue la gota de agua que derramó el vaso…

AHORA TODOS NOS PREGUNTAMOS… ¿Ira a cumplir con todas las promesas que hizo en campaña Andrés Manuel López Obrador?; Bajar el IVA. Es una de ellas… ¿Revocará la ley de educación nacional?, … ¿Les quitará las pensiones vitalicias a los ex presidentes del país? … ¿Rescatara PEMEX?. Y así, como estos compromisos, hay varios que hizo que la gente se decidiera por él en esta elección 2018, para ver probar si es cierto que las cosas se pueden hacer como él lo ha planteado en medios nacionales y redes sociales por todo el territorio Nacional…

OTRA COSA, EL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA Y LAS SIETE DIPUTACIONES FEDERALES LE PÉRTENECEN A MORENA… ¿Qué irá a pasar?-… Pienso que habrá que sentarse con la Gobernadora Lic. Claudia Pavlovich Arellano a platicar en la mesa del dialogo, para juntos ir en busca de un mejor futuro para todos los sonorenses … Nadie se esperaba este golpe tan duro y fatal para todos los candidatos del PRI-Nacional…

SERA HISTORICO ESTE GOLPE PARA EL PRI-NACIONAL, pues jamás pensaron que el pueblo mexicano tomara esta decisión tan drástica contra EL GRUPO TLACOMULCO, al cual culpan por esta derrota nacional que hoy en día se vive a lo largo y ancho del país, pues atentar contra la economía de los mexicanos, les trajo consecuencias fatales para todos, y de ya, se tendrán que poner a trabajar cada quien desde su trinchera para reestructurar al tricolor en todas sus modalidades, pues ya entendieron que el PUEBLO SI COBRA FACTURAS……………. NUNCA ME EQUIVOQUE CON LA DERROTA DE Dennis Navarro y de Brenda Jaime, pero nunca pensé que el STUNAMI se llevaría todo a MORENA, lo cual quiere decir que la gente salió a votar con una sola idea… SED DE VENGANZA CONTRA EL PRI, y mira nomas que caro les salió haber agredido la economía de todos con actos de corrupción que dañaban aun las carestía que hoy todos vivimos a lo largo y ancho del país……………….

Luego de que se anunciara que el virtual ganador de las elecciones presidenciales es Andrés Manuel López Obrador, este lunes 2 de julio pasado el dólar interbancario se ubica en 20.09 pesos. Sigue aquí la evolución del cambio dólar-peso.

En casas de cambio del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM), el billete verde se cotiza a la venta en un promedio de 20 pesos y se compra en 18.72………………….. Y MIRAREMOS COSAS NUEVAS Y MUY SORPRESIVAS……………

