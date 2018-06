Politica Regional

Compartir ! tweet





Cierran campaña candidatos locales de PRI – PVEM – Nueva Alianza. Sylvana Beltrones, se comprometió a responder con resultados, al apoyo que miles de cajemenses le manifestaron, junto al resto de la fórmula local que cerró campaña en este municipio… Emeterio Ochoa, candidato a presidente municipal de Cajeme; Anabel Acosta, candidata a diputada federal del distrito 6 y Omar Guillén candidato a diputación local por el distrito 15… Pretenden intimidar a la oposición: Durazo. En Sonora existe un ambiente de intimidación generalizado hacia la oposición, denunció Alfonso Durazo Montaño, luego de que este martes, sujetos desconocidos lanzaron una bomba molotov al vehículo de la candidata a la alcaldía de Hermosillo, Célida López… “Es un hecho más de intimidación que hemos conocido, con la particularidad que ha roto todos los límites”, manifestó al candidato al Senado por Morena

“Queremos que nos siga yendo bien y por eso venimos en equipo, yo estoy muy orgullosa de ser parte de esta fórmula, porque tenemos propuestas viables, responsables”, dijo en Cajeme, Sylvana Beltrones, candidata del PRI al Senado. “¡Por eso el primero de julio nos vamos a llevar la 5 de 5!”, puntualizó ante los miles de ciudadanos que con entusiasmo se reunieron en la plaza Alvaro Obregón esta ciudad.

Resaltó que su compromiso es con ellos y su bienestar, por eso desde el Senado buscará legislar para darles herramientas que impulsen su desarrollo. Emeterio Ochoa, candidato a presidente municipal de Cajeme; Anabel Acosta, candidata a diputada federal del distrito 6 y Omar Guillén candidato a la diputación local por el distrito 15.

La seguridad de las familias es la inquietud más recurrente de los sonorenses, apuntó, de ahí la necesidad de reformar el sistema de justicia penal, que los ladrones estén en la cárcel y no en la calle poniendo en riesgo a los ciudadanos.

La candidata al Senado, Sylvana Beltrones Sánchez, reiteró su compromiso con las mujeres y jóvenes, a gestionar recursos para apoyarlos con créditos para emprender un negocio y becas para continuar sus estudios.

“Necesitamos que los jóvenes tengan más y mejores oportunidades, soy la candidata más joven al Senado y mi compromiso es y será siempre con la juventud sonorense”, manifestó. Durante el cierre de campaña de la fórmula en Ciudad Obregón, miles de ciudadanos manifestaron su apoyo a los candidatos del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza.

“Es un hecho más de intimidación que hemos conocido, con la particularidad que ha roto todos los límites”, manifestó al candidato al Senado por Morena.

“Hay desde casas incendiadas en algunas poblaciones hasta la simple intimidación de ya te vi, ya sé dónde andas, atente a las consecuencias, que en una pequeña población, donde la cultura política es menos sólida que los centros urbanos grandes, es suficiente para atemorizar a un ciudadano, a una ciudadana”, aseguró el bavispense.

Yo creo que la insurgencia va ser electoral, consideró, “y por segunda vez en nuestra historia el voto va ser t fundamental para la transformación nacional, así como fue en 1910, no estamos exagerando”.

Plantea consejo municipal a deportistas de Cajeme. Un consejo municipal de deporte conformado por personas honorables y reconocidas en Cajeme, con facultades administrativas, toma de decisiones y que represente la máxima autoridad del deporte en el municipio, propuso el candidato independiente Rodrigo Bours Castelo, ante un grupo de deportistas de la localidad.

“A parte será el responsable de la administración y asignación de los recursos orientados al deporte. La idea es que haya un presidente, un secretario y 5 miembros adicionales que sesionaran periódicamente; el director del deporte será seleccionado por una terna que ellos propondrían al alcalde; en esa terna en base a mérito será seleccionado quien habrá de ser el director o directora de deporte”, explicó

Expuso que uno de los retos en su administración será que todos los esfuerzos en el tema del deporte, vayan enfocados a la clase trabajadora en las colonias populares.

“Ese es nuestro reto, para ello necesitamos adaptar acondicionar el mayor numero posible de espacios deportivos cercano a las colonias populares. Los jóvenes y niños de las colonias de Cajeme tienen que están haciendo deporte; tienen que estar en las canchas lejos de las situaciones que los pongan en peligro como las adicciones”.

Agregó que la intención de que crear más espacios deportivos, tiene el fin de que cada colonia tenga a sus equipos de jóvenes, niños y adultos que puedan representar a sus asentamientos en competencias.

“Lo que tenemos que recuperar es el sentido de comunidad. La comunidad se forma en la colonia y de ahí cuando tu empiezas a representar tu territorio hay una nueva actividad y vida en lo que viene siendo el deporte cotidiano. La meta debe de ser, no solamente mejorar las instalaciones que se tienen sino darle uso y que en un momento dado haya cada mes torneos deportivos de distintas edades de tal manera que siempre haya actividad deportiva, movimiento y participación”, destacó.

Por ultimo, agregó que si el objetivo es llevar y recuperar la paz y tranquilidad que se ha escapado en las colonias populares, se necesita impulsar el deporte, apoyar cualquier iniciativa que tengan entrenadores, padres de familia, líderes deportivos “Tenemos que ser el conducto, no de grupos selectos si no de masas de población que están clamando porque los muchachos estén involucrados en actividades deportivas”, concluyó.

Cajeme tendrá gobierno de y para la gente: Rafael Delgadillo. Ante cientos de personas en la Comisaría de Pueblo Yaqui y provenientes también de la Marte R. Gómez, Campos 2, 5, 16, 47, Morelos 1 y Morelos 2, el candidato de la coalición Por Sonora al Frente, Rafael Delgadillo Barbosa entregó su corazón a todos quienes le han brindado su confianza y poner en él la esperanza de poder levantar y sacar adelante a Cajeme.

“Un Gobierno limpio, honesto, transparente y para la gente de Cajeme, es lo que se merecen los ciudadanos. A lo largo de estos 36 días he sentido la necesidad y la desesperación que han vivido en los últimos años con los pésimos servicios públicos, el abandono en el tema de vivienda y que hay mucha gente que aún vive en extrema pobreza, eso tiene que acabar”, recalcó.

Acompañado de su esposa Lupita Torres, su hija y familia manifestó que a partir del 16 de septiembre se entregará completamente al servicio público al frente de la Presidencia Municipal con un gobierno de puertas abiertas y de cerca con el ciudadano.

En el gran cierre de campaña dentro del corazón del Valle del Yaqui, el candidato del PAN-PRD estuvo acompañándolo Susana Barra Salguero, candidata a la Diputación local del Distrito 15, quien reiteró su compromiso desde el Congreso de Sonora a trabajar incansablemente por legislar iniciativas de Ley en pro de los sectores vulnerables de la sociedad y gestionar para bajar recursos que puedan aplicarse a los programas que requiere Cajeme.

Asimismo, estuvieron Dulce Robles, Secretaria de Acción Juvenil en representación de la Presidenta del PAN Estatal, Alejandra López Noriega y en representación del candidato al Senado por México al Frente, Antonio Astiazarán su coordinador de campaña Florencio Díaz Armenta, dando todo su respaldo a Rafael Delgadillo y a la formula Por Sonora al Frente que también la integran Karina Dvorak por el Distrito 16 e Isidro “El Chilo” Sonqui por el Distrito 17.