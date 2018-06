Daremos cuerpo, alma y corazón por ustedes: Ramón Díaz Nieblas

Compartir ! tweet





La fórmula de la coalición PAN-PRD está cerrando muy fuerte sus actividades de campaña, visitando las comunidades de los Buidvores, Escalera y cerrando con un gran evento en la Colonia Unión, donde solicitaron el voto y se comprometieron a buscar las soluciones más adecuadas a los problemas de sus comunidades.

En la Colonia Unión que fue el cierre de este día, la gente salió a la calle para esperar a Ramón Díaz Nieblas y a Heliodoro Quiñonez Corral, candidato a la presidencia municipal y suplente del Dr. Raúl Silva Vela, respectivamente, dándoles así un gran recibimiento y acompañarlos en la caminata realizada por la calle Manuel Barreras hasta llegar al lugar del evento frente a la cancha, donde se desarrolló la reunión bajo un clima de fiesta y de emoción.

Ramón Díaz agradeció a toda la gente tan bonito recibimiento, y el apoyo para la fórmula de la Coalición PAN-PRD, que es la que cuenta con la mayor experiencia y sobre todo, capacidad para resolver los problemas que están afectando a sus localidades.

De inicio en su participación El Chavalo externó que les gusta trabajar para la gente, para que cambie su forma de vivir, y que dentro de su administración municipal destinaron para esta colonia trece obras públicas de trascendencia, como lo fue el alumbrado público, pavimentación drenaje, y la Nave Industrial, que está ahí esperando ser utilizada para generar empleos.

Asentó que en estos 39 días de campaña se ha caminado recorriendo los pueblos y visitando casa por casa, dialogando con las familias y dando a conocer las propuestas, y pueblo por pueblo hemos recogido las necesidades, de tal forma, que ya tenemos un diagnóstico de lo que Huatabampo necesita, y por ello, con el voto de ustedes, una vez llegando a la victoria, les dijo, vamos a iniciar nuestro trabajo de manera inmediata, para ir dando soluciones y no esperar hasta que se tome protesta, porque nosotros comentó, somos gente de resultados y no hay porqué perder tiempo, pues la gente quiere ver acciones y hechos concretos.

Así es que la semana que entra externó, no nos vamos andar escondiendo, y vamos a trabajar muy duro, porque las necesidades son prioritarias, y aquí vamos a entrarle en cuerpo, alma y corazón para que la gente mejore.

Nosotros dijo, somos una familia de trabajo, de mucho corazón y sabemos dar resultados y claro que vamos a trabajar para todos los huatabampenses sin distinción. Ramón Díaz Nieblas invitó a los presentes a que este domingo primero de julio desde temprano hay que salir a votar y no debemos confiarnos, porque la única salida del PRI es robarse la elección, y no nos vamos a dejar.

Los invitó a votar por Ricardo Anaya, Toño Astiazarán, Dr. Raúl Silva Vela, Gerardo Gaytán y por el Chavalo, porque somos la mejor opción para darle a Huatabampo un mejor desarrollo y ténganlo por seguro que daremos nuestra alma y nuestro corazón en cada una de nuestras acciones de gobierno.