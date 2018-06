Politica Regional

Compartir ! tweet





La instalación de la Secretaría de Agricultura en esta ciudad promoveri un salto gigantesco en el desarrollo histórico de Cajeme, un municipio cuya economía ha crecido en décadas recientes a un ritmo tan lento, y con una progresiva concentración de la riqueza, que lo ha dejado a la zaga del desarrollo experimentado por otras ciudades cercanas.

La orgullosa Ciudad Obregón de otra época mira hoy con cierta envidia el desarrollo de Hermosillo y de Los Mochis e incluso el de su vecina Navojoa.

Ahora, a unos días de que se elija al nuevo Presidente de la República, y con el triunfo previsto de Andrés Manuel López Obrador, la propuesta de éste para instalar aquí la sede nacional de dicha Secretaría, se torna como una verdadera oportunidad de negocios en la que debemos involucrarnos todos los cajemenses.

Las inversiones anunciadas para la cervecería local de Constellation Brands, las del Parque Tecnológico de Software y otras que exaltan con tintes políticos funcionarios públicos y empresarios, aportan beneficios sin duda, pero son aisladas y se quedan cortas comparadas con el alto impacto positivo que tendría en la economía regional la propuesta lópezobradorista.

Cambiaría definitivamente el rostro de Cajeme. Un salto histórico impensable hace apenas seis meses y hoy a punto de concretarse si AMLO triunfa en la elección de este domingo, lo cual se ve cada vez más probable.

Los efectos:

Al platicar con funcionarios, empresarios y promotores económicos, todos reconocen en privado las dimensiones que tendría este hecho, pero no se atreven a externarlo públicamente.

Sólo los afines al tabasqueño, es obvio, exaltan esta oportunidad, como lo hace Raúl Castelo, el candidato a diputado local por Morena y quien describe con exactitud lo que no se atreven a reconocer otros:

Con la llegada de la Secretaría de Agricultura, afirma, el Valle del Yaqui se convertirá en una vitrina natural y transparente a través de la cual los visitantes nacionales y extranjeros podrán evaluar el apoyo del gobierno federal al campo mexicano.

Eso obligará a tener muy bien pavimentados y con seguridad garantizada todos los caminos del Valle, además de los beneficios para los productores agropecuarios y en especial los del sector social, que hoy se debaten en la pobreza extrema.

Además se recuperaría la grandeza del Ciano y la generación de empleos bien pagados como los que antes generaron las delegaciones de Banrural, Pronase, Anagsa, FIRA y otras dependencias relacionadas con el campo.

El efecto económico incluye por supuesto el aumento en la demanda de pasaje aéreo, la apertura de nuevos vuelos, la ampliación de la capacidad hotelera, de restaurantes y otros servicios relacionados con el turismo de negocios.

Al haber más circulante monetario se fortalecerá el comercio local y en general la economía regional.

Y no se trata de hacer cuentas alegres, castillos en el aire, sino de una realidad objetiva que puede tomar forma a partir del triunfo de AMLO.

Hoy esta posibilidad es negada, menospreciada en aras de intereses políticos particulares, prohibido hablar de ella, aunque a partir del próximos lunes muchos empezarán a calcular las ganancias que obtendrán al instalarse aquí la Secretaría de Agricultura.

La otra posibilidad, también latente, es que no gane AMLO y que Cajeme siga en su proceso de deterioro y pronto sea el tercer municipio en importancia económica de Sonora.

Renuevan viejas demandas del sector ejidal. El derecho a la salud y la regeneración del tejido social en las comunidades rurales son las principales demandas que ejidatarios del Valle del Yaqui le piden cumplir al Dr. Víctor Villalobos Arámbula, en caso de que Andrés Manuel López Obrador sea electo Presidente y él, Villalobos, sea el titular de la Secretaría de Agricultura.

En un oficio firmado por varios dirigentes ejidales, se exponen los factores que han ocasionado la actual crisis del sector social de la agricultura, factores que aparecen en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y que hoy pueden ser superados si se cumplen las promesas del candidato presidencial.

“En la actualidad los campesinos no contamos con seguridad social, por lo tanto, vemos indispensable un programa que dé cobertura a los campesinos que no cuentan con ese derecho humano”, expresan como primer demanda.

Enseguida destacan la necesidad de implementar un programa de regeneración del tejido social en las comunidades rurales que “libere a los jóvenes de la drogadicción, el alcoholismo, vandalismo y vagancia, flagelos sociales que son producto del abandono de ejidos”.

Los ejidatarios del Valle del Yaqui solicitan además establecer un programa que haga útil la parcela escolar y reactive la unidad agrícola e industrial de la mujer campesina, así como darle certidumbre jurídica al impuesto del 2% sobre la producción agrícola en terrenos ejidales para que se aplique al beneficio del ejido.

“Es vital”, señalan, “un proyecto que detenga el rentismo y venta de nuestras tierras”.

Subrayan asimismo la urgencia de establecer controles sobre los costos de la inversión directa a la producción para hacer rentable la actividad económica agropecuaria en extensiones de bajo volumen y reestablecer la política de precios de garantía que den paso a utilidades razonables por unidad de superficie.

El oficio dirigido a Villalobos lo entregó al candidato AMLO su representante de campaña en esta región Bernabé Arana Rodríguez.