ESTAMOS LISTOS PARA DEFENDER EL TRIUNFO DE LA FÓRMULA PANISTA

Este lunes 25 de junio la fórmula de la coalición PAN-PRD, después de visitar algunas familias del área del Río Mayo, llevó a cabo una reunión de pre-cierre en la comunidad del Júpare, donde Gerardo Gaytán Fox candidato a la diputación local y Heliodoro Quiñonez Corral, suplente del Dr. Raúl Silva Vela, candidato a la diputación federal por el Séptimo Distrito Electoral, se dirigieron a todos los presentes, para darles a conocer sus propuestas e invitarlos a votar por la fórmula panista este primero de julio.

Ramón Díaz Nieblas por su parte les agradeció a todos su presencia, y muy emocionado les externó que al júpare lo considera como su tierra, puesto que desde niño recorría todos los días estos lugares, ya que su padre sembraba en los alrededores, de tal forma que, le permitió convivir con mucha gente de aquí y que aun son sus amigos y por eso, nunca les vamos a fallar.

Los invitó a que este primero de julio voten por la fórmula ganadora, la fórmula de la experiencia, con la plena garantía de que trabajarán de manera permanente para avanzar en la solución de las problemáticas que les están afectando.

Externó a los presentes, que no es necedad ni terquedad, sino más bien, es una necesidad que el PRI se vaya de la presidencia municipal. El Chavalo Díaz Nieblas dijo “Vámonos por toda la fórmula, desde Ricardo Anaya, Toño Astiazarán, Dr. Raúl Silva vela, Gerardo Gaytán Fox y Ramón Díaz su servidor, porque somos la fórmula con mayor capacidad para gobernar, y para ocupar los diversos cargos que este domingo primero de julio estarán en juego.

Nosotros no les vamos a fallar, y siempre estaremos del lado de los más necesitados, trabajando sin descanso”.

Vámonos comentó el Chavalo, con ese coraje y dignidad, esa valentía y no hay que dejar que nos roben la victoria.

Vamos a ganar porque siempre hemos estado del lado de la gente más necesitada, vamos a ganar porque somos los mejores.