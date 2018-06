800 kilos de mariguana son incautados en Sonora

Compartir ! tweet





MÉXICO, Jun.24.- Pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana interceptaron dos aeronaves que realizaban un sospechoso sobre vuelo no autorizado y con el apoyo de soldados del Ejército Mexicano lograron decomisar 800 kilogramos de mariguana en las inmediaciones de Ciudad Obregón al sur de Sonora.

En un informe preliminar, la comandancia de la Cuarta Zona Militar detalló que ayer viernes aproximadamente a las 18:00 horas, fueron alertados sobre un sobrevuelo no autorizado de dos aeronaves que fueron perseguidas por aire, pero aterrizaron en una pista de aviación clandestina en el Valle del Yaqui, donde inmediatamente la droga fue descargada hacia una camioneta Chevrolet, Suburban, con placas de la Guardia Tradicional indígena, pero al sitio llegó un convoy del 60 batallón de infantería y los sospechosos abandonaron la zona, logrando escapar.

Los soldados decomisaron el vehículo y decenas de paquetes confeccionados en cinta canela, conteniendo mariguana por un peso de 800 kilogramos.

Hasta el momento no se ha informado la detención de ningún sospechoso relacionado a estos hechos.

Decomisan cargamento millonario

El pasado 8 de junio, elementos del Ejército Mexicano lograron decomisar en el retén militar de Sonora un millonario cargamento de distintas drogas que tenía como destino Estados Unidos y venía oculto en cajas de fruta.

Entre los estupefacientes asegurados había grandes cantidades de las sustancias ilícitas de mayor consumo entre los adictos estadounidenses como fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana.

El total de la droga en el mercado negro al mayoreo alcanza un precio superior a 11 millones de dólares, más de 226 millones de pesos al tipo de cambio actual.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló que el aseguramiento ocurrió a las 18:45 horas del miércoles 6 de junio en el Puesto Militar de Seguridad Estratégica “Querobabi”, en el municipio de Opodepe, Sonora, ubicado en el kilómetro 112 de la Carretera Federal México 15, tramo Hermosillo-Santa Anna.

En el retén los soldados de la 4ta Zona Militar detectaron mediante la tecnología de rayos equis que en la caja de un tractocamión de la marca Kenworth, oculto entre cajas de mango, venían escondidos varios paquetes confeccionados con papel carbón y recipientes de plástico.

Entre la carga de 27 toneladas de mango, venían escondidos 250 kilos de sustancias ilegales: 173.25 kilos de metanfetamina o crystal; 43.53 kilos de cocaína; 4.190 kilos de heroína; 23.22 kilos de goma de opio; 2.320 kilos de goma de fentanilo y 1.820 kilos de fentanilo en pastillas.

Los soldados detuvieron en flagrancia delictiva al chofer del tráiler, identificado como José Carlos de 39 años, originario de Nogales, Sonora, quien, junto a las drogas y la unidad, quedó a disposición del Agente del Ministerio Público Federal para que continúe con las investigaciones.