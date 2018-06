¡En Sonora Rogelio Díaz Brown también sueña con ser candidato a gobernador por el PRI en el 202, aguas Sylvana, Ricardo Bours y “Borrego” Gándara y no se diga Manlio!, ¿Qué pensara?

* Podría Rogelio traicionar a Sylvana en el 2021, él también quiere ser gobernador.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fe y de muy buena fuente y sin el deseo de ayudar a nadie ni de jorobar en contra de Rogelio Díaz Brown finalmente ya sabemos que él es un político junior lleno de soberbia, prepotencia, ego, luce y usa mucho siempre su gran poder que todavía ostenta en Sonora.

Pero por ahí siempre se les duerme el gallo a los políticos, como el famoso dicho que dice “Que al mejor cocinero se le queman los frijoles” y este político cajemense encumbrado por el poder de Manlio en la cima todavía del poder y creyendo como dice el mismo que ya siente tener los méritos suficientes en Sonora y en el PRI para ser el próximo candidato a la gubernatura por en el 2021, pues por ahí cuentan sus más cercanos colaboradores y alguno que otro familiar de él, que Rogelio ya se está preparando muy bien para el 2021.

Porque según dicen dijo SI NO ES SYLVANA SERE YO el candidato a la gubernatura por el PRI en el 2021, así también sentencio Rogelio Díaz Brown que será el próximo coordinador delos diputados locales del PRI en el congreso de Sonora en el último tercio del mandato de la señora gobernadora Claudia Pavlovich, claro si es que Andres Manuel Lopez Obrador ya como presidente de la republica la deja terminar su mandato como gobernadora en Sonora.

El asunto aquí se torna más grave todavía porque Rogelio ya cuenta con antecedentes de traición a sus jefes políticos, como cuando Ricardo Bours lo apoyo con todo para que fuera alcalde de Cajeme y ya sentado en el poder se peleó con Ricardo y lo traiciono, entonces Manlio tiene que saber eso y estar muy pendientes de Rogelio Díaz Brown porque según sueña con ser el próximo gobernador de Sonora y aclara si no es Sylvana seré yo, dicen que así dice en sus reuniones secretas con sus amigos que ya lo pusieron y balconearon cuáles son sus deseos para el 2021. Pues dicen que dijo ya fui regidor de Cajeme, ya fui alcalde de Cajeme, ya fui diputado local por Cajeme, ya fui diputado federal por Cajeme, ya fui secretario de la SEDESON en Sonora y ahora quiero ser gobernador de Sonora, así dicen sus allegado que ya lo dijo, entonces y el proyecto más fuerte es el de Sylvana Beltrones para el 2021 para todos los priistas de Sonora así se entiende, ¿Entonces porque Rogelio anda diciendo eso?, ¿Acaso pensara traicionar a Sylvana llegado los tiempos?, pues será el sereno pero en política todo puede ser por la gran ambición del poder, y si no al tiempo amigos lectores.