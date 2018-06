Haremos un gobierno sencillo, humilde y atento con la gente: Ramón Díaz Nieblas

Compartir ! tweet





Los candidatos de la fórmula de la coalición PAN-PRD visitaron las comunidades de El Dátil, La Reforma, Los Chenchos, las Mamias y El Tábare, donde recorrieron sus calles y cruzaron los solares baldíos para conocer la real situación en la que viven las familias y donde se llevaron a cabo reuniones con los pobladores de cada lugar. Ramón Díaz Nieblas, candidato a la alcaldía de Huatabampo, Gerardo Gaytán Fox, a la diputación local y Heliodoro Quiñones Corral, suplente del Dr. Raúl Silva Vela, fueron recibidos por la gente de cada lugar con mucho entusiasmo, y les hicieron importantes peticiones, para mejorar sus localidades.

Plantearon problemas de abastecimiento de agua potable, en los caminos que están en muy mal estado, alumbrado público, mejoramiento y construcción de viviendas, pavimento en las calles principales, apoyo con despensas, empleo temporal, etc. .

En el poblado Las Mamias, un grupo de mujeres pidieron a los candidatos realizar un recorrido para que observaran la grave situación en que se encuentran viviendo varias familias en viviendas muy precarias, peligrando las personas ante un posible derrumbamiento de estas, y que requieren ser tomados en cuenta y considerados como prioridad en la construcción de viviendas o cuartos de material.

El cierre del recorrido fue en el poblado El Tábare, donde el Profr. Carlos Balderrama les dio la bienvenida a los candidatos y en nombre de las comunidades mencionadas, solicitó la atención y el apoyo para mejorar las condiciones urbanas de estos pueblos, así como el agua potable, letrinas ecológicas, pavimento y apoyos para la vivienda.

Ramón Díaz Nieblas, les comentó que una vez ganada la elección el objetivo es instaurar un gobierno sensible, sencillo, humilde y trabajador, un gobierno de resultados, que no se esconda y que sea muy atento a la gente. Nosotros asentó Díaz Nieblas, estamos aquí porque sabemos que podemos mejorar las condiciones de vida de la población, porque somos un solo equipo, porque estamos unidos y tenemos experiencia, porque ya sabemos a dónde hay que acudir para jalar recursos y apoyos para nuestros habitantes, y sobre todo, para ustedes que viven en estas comunidades en condiciones deplorables.

Nosotros dijo, nos hemos propuesto llegar a visitar a la gente que vive en los lugares donde no han llegado las actuales autoridades, a estos lugares tan apartados y marginados del progreso, y pedirles su apoyo para esta fórmula panista que está en coalición con el PRD, para trabajar duro unidos y sacar adelante sus problemáticas. Lo mismo comentaron Gerardo Gaytán Fox y Heliodoro Quiñones Corral, que trabajarán unidos en torno al Chavalo, al Dr. Raúl Silva Vela, Toño Astiazarán que es candidato a Senador, y juntos con Ricardo Anaya bajar los recursos y apoyos que se necesitan. Vamos adelante y recuperar el tiempo que se ha perdido, de estos tres años que quedaron abandonados a su suerte, y mejorar sus viviendas y localidades.