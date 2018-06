Abrazan simpatizantes de MORENA el proyecto de Omar Guillén

Compartir ! tweet





* Más de 600 simpatizantes de Morena y sus familias se sumaron al proyecto del candidato a la Diputación Local por el Distrito XV de la coalición “Todos por Sonora” (PRI-PVEM-PANAL)

Luego de escuchar su propuesta, integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), se manifestaron convencidos a favor de la candidatura de Omar Guillén, debido a que viene de una organización campesina, como lo es Alcano, por lo que conoce muy bien las necesidades de la gente del campo, aseguraron. “Ha trabajado y tiene la experiencia ganada en el trabajo con resultados concretos a favor de las familias trabajadoras del Valle y de las colonias populares de Cajeme”, aseguraron los liderazgos y las voces de quienes participaron en la asamblea donde se resolvió que el candidato de esta organización social de tradición y filiación morenista en este proceso electoral será Guillén Partida.

“Cuenten conmigo, tengo mucho compromiso y me identifico con la gente de esta organización, yo soy del sector social al igual que ustedes, ese es un valor muy importante para mí, por eso siempre voy a estar trabajando en favor de la gente que mas lo necesita”, destacó.

Guillén Partida indicó que trabajará en un programa integral para poder impulsar el desarrollo de la gente que se dedica a las actividades del campo cuando no hay empleo, como sucede en ciertas temporadas, por lo que buscará aterrizar reformas y vínculos con el sector empresarial para que -sobre todo- las mujeres tengan un trabajo seguro durante todo el año.

“El trabajo en el campo es muy inestable, por eso vamos a buscar más oportunidades para que las mujeres del Valle tengan empleo todo el año, ya tenemos acuerdos adelantados con el sector empresarial, por lo que para agosto este tema ya podría ser una realidad; además, buscaremos aterrizar créditos y estímulos educativos para este próximo regreso a clases dirigidos particularmente a las mujeres jefas de familia”, explicó.

Hizo énfasis en que seguirá trabajando para que a los ciudadanos les vaya mejor, “hablan por mí los hechos, tengan confianza, pues mi mayor fortaleza es el trabajo con respuestas, por eso me comprometo con ustedes a gestionar recursos para que las personas que viven en el Valle y en las colonias populares tengan una mejor calidad de vida”, aseguró