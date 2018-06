Nuestro proyecto es el único que genera unidad: Emeterio Ochoa

Compartir ! tweet





El candidato a la Alcaldía de Cajeme por la coalición “Todos por Sonora”, Emeterio Ochoa Bazúa, destacó que en Cajeme, a poco más de una semana para la elección, todos los ciudadanos saben que van a ganar, debido a que su proyecto es em único que genera unidad.

“El único proyecto en Cajeme que genera unidad, que construye, que suma y es incluyente, es el de nosotros, porque no dividimos a través del encono, ahora que falta una semana para que terminen las elecciones, ya todo mundo sabe que vamos a ganar”, enfatizó.

Durante su encuentro con vecinos de la colonia Sochiloa, reconoció que existe un hartazgo por parte de los ciudadanos y que corresponderá a la administración que encabece, gobernar del lado de los cajemenses, siempre cercano y transparente, pues es momento de dignificar el quehacer político.

El candidato de la coalición conformada por los partidos PRI, PVEM y PANAL recibió el respaldo de los vecinos, que pese a vivir en una colonia que acompañó a Cajeme en los inicios de su grandeza, hoy es una muestra que en el municipio aún hay mucho por hacer.

“Los amigos que tengo en la Sochiloa no son de ahora que andamos en campaña, son de toda la vida, he venido aquí en innumerables ocasiones por la familia y también cuando me desempeñaba como secretario de Desarrollo Social, ustedes ya me conocen y saben que me gusta servir”, expresó.

Ochoa Bazúa mencionó que a través de un diagnóstico que se hizo en el municipio, se determinó que la prioridad es la seguridad pública y, al detectarse que se trata de un problema multifactorial, durante su administración buscará soluciones desde varios frentes.

“La prevención es la mejor inversión que se puede hacer para hacerle frente a este flagelo, porque mientras la sociedad participe en tareas constructivas, sus jóvenes y niños permanecerán alejados de conductas nocivas”, subrayó.

Añadió que, junto con la fórmula al Senado de la República y los candidatos de la coalición “Todos por México”, se busca reforzar la Ley de la Legitima Defensa, porque una persona que ve en riesgo su familia o patrimonio, tiene el derecho a defenderse y las instancias no deben partir de la idea que es un criminal.