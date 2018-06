Politica Regional

Compartir ! tweet





A pocos días de la elección presidencial en México, la ventaja de Andrés Manuel López Obrador en las encuestas no deja de crecer y, al menos sobre el papel, se antoja definitiva, según el destacado diario madrileño El Pais. El tres veces candidato roza el 50% de los votos, según el último promedio de sondeos; ha aumentado su ventaja hasta los 23 puntos sobre Ricardo Anaya, que rondaría el 27%. José Antonio Meade se quedaría alrededor del 20%.

Las miras se centran ahora en ver si el apoyo al tres veces candidato presidencial de oposición se traduce también en un respaldo a su partido, Morena y a su coalición con el ultraconservador Encuentro Social y el Partido del Trabajo, en el Congreso.

En la medida en que López Obrador se ha ido consolidando como el puntero en las encuestas, su discurso ha virado hacia la necesidad de tener también el máximo apoyo en las dos cámaras –diputados y senadores-, para recabar todo el poder posible. De lograrlo, el golpe en el tablero político mexicano sería absoluto. De mantenerse la coalición firme después de la elección –hay dudas de que el conservador PES se sume a todas las decisiones de Morena-, López Obrador podría sacar adelante todas sus iniciativas.

Los datos de los sondeos indican que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) podría ser el más votado en los dos casos y que su coalición con Encuentro Social (PES) y el Partido del Trabajo (PT) podría conseguir la mayoría en las dos cámaras. El triunfo no solo sería para el partido de López Obrador; la formación ultraconservadora obtendría un apoyo sin precedentes en el Congreso mexicano, una irrupción que preocupa a los defensores de los derechos civiles ante un eventual retroceso en los mismos. López Obrador ha insistido en que el PES ha asumido el programa de Morena, pero no hay garantías de que, una vez en el poder, la alanza se mantenga.

Las encuestas del voto para diputados colocan a Morena como el partido más votado, con cerca del 40% de votos, y la suma con PES y PT eleva sus apoyos hasta el 45% o 46%. ¿Cuántos diputados lograría la coalición con esos votos? Nuestra estimación, tomando en cuenta las particularidades del sistema electoral mexicano, dice que Morena, PT y PES rondarían los 260 escaños y podrían lograr una mayoría en la cámara (que consta de 500 miembros).

Esta estimación, no obstante, es una aproximación y el resultado real podría desviarse. Por un lado tenemos que contar con la imprecisión típica de los sondeos, pero además se suman los efectos del sistema electoral, que no son fácilmente predecibles. La ley mexicana determina que 300 diputados se eligen en distritos uninominales por mayoría relativa.

Eso suele dar ventaja al partido más votado porque introduce un sesgo mayoritario (el partido puntero puede ganar muchos distritos con un margen estrecho de votos). Conscientes de esto, las coaliciones se coordinan y en muchos distritos presentan un único candidato que aglutine todas sus fuerzas.

Este sesgo mayoritario complica las predicciones de diputados porque es difícil anticipar su magnitud. No es ni constante ni lineal. En el cálculo anterior hemos asumido un efecto pequeño en favor de Morena y sus socios de coalición, pero si el efecto fuese mayor —como ha ocurrido en el pasado con las victorias del PRI—, la suma de Morena, PES y PT podría superar los 280 diputados.

Los 200 diputados restantes se eligen con repartos proporcionales y son más fáciles de predecir, aunque el sistema electoral también introduce incertidumbres, como el mecanismo contra la sobrerrepresentación. Según lo establecido en el artículo 54 de la Constitución del país, ningún partido podrá tener más de 300 diputados ni un porcentaje de diputados mayor en ocho puntos a su porcentaje de votos.

En 2012 y 2015, por ejemplo, el PRI superó el umbral de sobrerrepresentación y fue necesario restarle diputados y recalcular el reparto siguiendo la ley. Nuestros cálculos indican que Morena podría no superar ese límite, lo que de nuevo beneficia sus expectativas de escaños.

La situación en el senado es similar. La suma de Morena, PT y PES ronda el 46% de votos en las encuestas, mientras que las coaliciones alrededor del PAN y del PRI suman el 33% y el 21% de los votos, respectivamente. En este caso el efecto mayoritario del sistema es menor —porque de los tres senadores que elige cada estado, hay uno que se reserva a la primera minoría. Aún así, la coalición alrededor de López Obrador tiene opciones para conseguir la mitad de los senadores y controlar la cámara.

En definitiva, la coalición alrededor de López Obrador no tiene asegurado el control de las dos cámaras —porque las encuestas pueden estar sobrestimando sus fuerzas y porque podrían no ser competitivos en distritos uninominales—, pero tiene opciones reales de lograrlo.

La elección presidencial. A 10 días de que México celebre la mayor votación de su historia –más de 3.000 cargos públicos en juego-, todas las miras se centran en López Obrador. De acuerdo al modelo electoral de EL PAÍS, el líder de Morena tendría ahora un 95% de probabilidades de ser elegido presidente. Ricardo Anaya ganaría un 4% de las veces y José Antonio Meade menos del 1%.

Ya en lo local, por condiciones para la compra y coacción del voto, los candidatos a presidente municipal Rafael Delgadillo (PAN-PRD), Miguel Ángel Salomón (MAS) y el independiente Rodrigo Bours Castelo hicieron ayer jueves un llamado a sus simpatizantes y a la ciudadanía en general a denunciar cualquier intento de fraude electoral.

También fueron convocados Gustavo Almada (MC) y Sergio Pablo Mariscal (Morena- PT-PES), pero ambos declinaron asistir por razones diferentes. El primero por diferencias con Rodrigo Bours y Rafael Delgadillo, mientras que Mariscal se disculpó por “motivos de agenda”, habiendo un numero de personas que asistieron a tan destacado evento en un hotel del norte de la Miguel Alemán.

Coincidieron al señalar el uso de programas sociales por parte de las autoridades para favorecer a los candidatos oficiales. Asimismo aseguraron que se está preparando a las fuerzas policiales para respaldar las acciones que llevarán a cabo los operadores del PRI en día de la elección, o “Día D”. Bueno, habrá que escuchar a la parte señalada, es decir, la del tricolor.

Explicaron que la rotación de mandos medios en Seguridad Pública municipal obedece a esa estrategia, coincidieron en señalar los aspirantes a la alcaldía local, ah, por cierto, la Secretaria de Seguridad Publica Municipal se encuentra acéfala tras la renuncia de su titular Antonio Gutiérrez Lugo desde hace quince días, habiendo inclusive retirado sus objetos personales desde la semana pasada.

En un contexto social donde hay tantas necesidades por parte de la población, dijeron Rodrigo Bours y los otros candidatos, será campo fértil para la compra de votos, indicaron los candidatos de oposición, aunque por separado, el Licenciado Rodrigo Bravo, Presidente del Consejo Municipal Electoral, afirma que llevar a cabo un fraude electoral será sumamente difícil en las condiciones actuales, así que hay que creerle y tenerle confianza.

En otros asuntos, pero también relacionado con asuntos electorales, anoche jueves, cientos de matrimonios cristianos se dieron cita en una reunió-cena denominada “Cena de la Comunidad Cristiana” convocada por el Licenciado Raúl Ayala González en apoyo a Sylvana Beltrones Sánchez, candidata al Senado de la Republica, teniéndose también como invitados especiales al Lic. Emeterio Ochoa Bazua, candidato a la alcaldía local y a la Lic. Anabel Acosta Islas, candidata al Congreso de la Unión por el Distrito 06.