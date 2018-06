¡Mienten en la coordinación estatal de Rogelio Díaz Brown, aquí en el Regional de Sonora y sus medios hermanos ni un solo peso a pagado Rogelio!

Compartir ! tweet





* Ni Sylvana ni el “Maloro” tampoco, pero les hacemos la aclaración a Sylvana aquí se le está ayudando con todo sin cobrar nada, por decisión de la empresa.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y nos llegan rumores desde la fallida, triste, desolada y pésima coordinación de campaña de Rogelio Díaz Brown en Sonora y de la coordinación de los candidatos al senado de la Republica, en el sentido de que a TV Noticias Informa y al periódico el Regional de Sonora ya les pagaron las gentes cercanas a Rogelio Díaz Brown.

Desde esta humilde columna queremos aclarar que nosotros y mis jefes jamás hemos recibido ni un solo peso de la campaña de los candidatos al senado de la república por el PRI en Sonora mucho menos de Rogelio Díaz Brown, y lo aclaramos no para que nos den, pero el asunto aquí es preocupante porque al parecer aparecemos en las listas de estos señores como que nos entregaron dinero a nosotros y eso es totalmente falso, ni un solo centavo hemos recibido de Sylvana ni de “Maloro” mucho menos de Rogelio Díaz Brown.

Además aprovecho para también decir que por órdenes de estas empresas periodísticas a Sylvana Beltrones la apoyemos con todo sin cobrarle ningún cinco su campaña, toda la cubriremos y la apoyaremos con todo porque así decidió el jefe regalarle todo y sin cobrarle ningún peso.

Así las cosas amigos lectores mienten quienes afirman que aquí Rogelio Díaz Brown pago algo de dinero a estos medios de comunicación y el “Maloro” menos, aclaramos porque me dio la oportunidad mi jefe el director Lic. Rosario Chaidez Torres y mi gerente Ing. Victor Gallardo, así queda muy claro aquí no recibimos y no queremos además recibir nada de dinero de Rogelio Díaz Brown, así las cosas amigos lectores como dice el dicho “ACLARANDO AMANECE MAS TEMPRANO”, estamos con la conciencia tranquila, y si no al tiempo amigos lectores.