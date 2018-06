Participación de Ramón Díaz Nieblas en mesa de dialogo en la en la unión de crédito agrícola de Huatabampo

Compartir ! tweet





Este miércoles 20 de junio el Congreso Nacional Ciudadano organizó una Mesa de Diálogo entre los candidatos a la presidencia municipal de Huatabampo, misma que se realizó en el edificio de la UCAH y donde Ramón Díaz Nieblas participó, desarrollando de manera magistral los diferentes temas de la vida municipal.

Ante un auditorio lleno, cada uno de los candidatos tuvo la oportunidad de expresarse y de hacer sus principales propuestas, así como de responder a las preguntas que el público les hizo llegar a través del moderardor de la mesa.

En este sentido destacamos la participación de Ramón Díaz Nieblas, quién con excelente claridad y profundidad expuso su punto de vista en temas tan importantes como seguridad pública, servicios públicos, economía, turismo, cuestiones indígenas, etc. , y donde cabe destacar también la firmeza de sus intervenciones, sobre todo en temas como la falta de abastecimiento de agua potable, drenaje sanitario en comunidades rurales, arreglo de calles, vivienda, pavimentación, salud, y apoyo a las festividades indígenas creándoles un presupuesto anual para la conservación y mejoramiento de la cultura mayo, así como también, destacando que es muy necesario equipar al ayuntamiento para que este pueda prestar buenos servicios en recolección de basura, limpieza de las ciudad, confinamiento de la basura, mejoramiento y revestimiento de calles de terracerías así como mantenimiento de las calles pavimentadas.

El Chavalo Ramón Díaz, pudo expresar con conocimiento de causa en cada una de sus participaciones, pues el haber sido alcalde y diputado y ahora candidato, le permite expresarse con mucha seguridad, porque sabe cómo hay que enfrentar las problemáticas y a dónde acudir para gestionar los apoyos necesarios.

Las propuestas que trae ahora como candidato de nueva cuenta a la alcaldía, son: Entrarle de lleno a la solución a los problemas del agua potable y alcantarillado; Gestionar la instalación de una maquiladora que genere 700 empleos y ocupe la nave industrial que está en desuso hace casi tres años; equipar la cuadra municipal para mejorar las vialidades en general y los servicios de recolección de basura; Mejorar los accesos de las comunidades de manera permanente; Darle continuidad a las obras inconclusas, como es el caso del Auditorio; Crear mejores espacios deportivos y apoyar con materiales y uniformes a los jóvenes deportistas; Impulsar el mejoramiento de los centros y Hospitales de salud, para una mejor atención médica de la gente; Pugnar por una mejor transparencia en la aplicación de los recursos, dándole independencia al trabajo de la contraloría municipal, para que exista verdadera transparencia en la aplicación de los recursos públicos y en materia de seguridad trabajar mucho con la corporación para profesionalizar a los elementos y lograr una seguridad con participación ciudadana, donde no se permita la impunidad y la prepotencia, sino todo lo contrario, buena atención y aplicación de las leyes pareja para todos.

Sin duda alguna Ramón Díaz fue el candidato que mejor expuso sus puntos de vista y sus propuestas, pues se manejó con bastante seguridad al hablar, sin titubear ni gritar, demostrando que es una persona preparada, con experiencia y de resultados, que no trae castillos en el aire, sino estrategias objetivas bien sustentadas para resolver de manera práctica, las múltiples problemáticas que están afectando a los huatabampenses.