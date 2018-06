¡En Sonora presiente Osorio Chong la derrota del PRI!

Compartir ! tweet





* Afirma que ve un escenario complejo y muy difícil para el tricolor el primero de julio.

* Y lo peor lo vino a decir a Sonora

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que en su reciente visita a Hermosillo el ex secretario de gobernación y ahora coordinador de los candidatos al senado de la república no se anduvo por las ramas al reconocer que ve un escenario muy complejo y difícil para el PRI este primero de julio y su expresión lo decía todo, muy triste y hasta confundido por lo que esta pasando, pero a pesar de todo es realista y habla con la verdad.

Sabe Osorio Chong que perderán la presidencia de la república de eso esta plenamente convencido, por sus expresiones y sus declaraciones con eso lo dice todo, ahora como dice el dicho “De lo perdido lo hallado es bueno” y reafirma que el tiene la gran esperanza de que Sylvana Beltrones y el “Maloro” Acosta ganen en Sonora las dos senadurias que él coordinara después en el senado de la república.

Por eso les deseo suerte a Sylvana y al “Maloro” como diciendo pues mi responsabilidad son que ganen los senadores de la república y el candidato del PRI a la presidencia de la república pues que ahí se la echa, puede que así sea porque acuérdense ustedes amigos lectores que Osorio Chong y Meade no son de la misma cuadra, inclusive se sabe que tuvieron muchas diferencias en el gabinete de Peña Nieto cuando Osorio era secretario de gobernación y Meade de hacienda, al darle palo a la candidatura presidencial de Osorio Chong y preferir Peña Nieto a Meade pues Osorio Chong quedo muy dolido y por eso ahora a lo mejor le vale gorro que pierda Meade y el PRI la presidencia de la república.

Bueno eso se saca a conclusión por todo lo que a pasado con Osorio Chong y Meade, y si no al tiempo amigos lectores.