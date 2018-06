Garantiza Emeterio Ochoa un gobierno con amplio sentido social

Compartir ! tweet





Ciudad Obregón, Sonora.- Los grupos más vulnerables tendrán una especial atención en el gobierno que encabezará Emeterio Ochoa Bazúa, no se tratará de dádivas, sino de políticas públicas encaminadas a hacer justicia a quienes más lo necesitan.

Emeterio dijo ante vecinos de la colonia Kino, que no falta mucho para que desde la Presidencia Municipal, haciendo equipo con Anabel Acosta en el Congreso de la Unión y Denisse Navarro en el Congreso del Estado, se orienten los recursos a donde más hacen falta en el Municipio.

Desde su arribo, Emeterio Ochoa recibió numerosas y sentidas muestras de apoyo de los habitantes quienes le hicieron patente el respaldo a su proyecto, recordaron que a su paso por la Secretaría de Desarrollo Social siempre estuvo apoyándolos con gestiones y con resultados en distintos rubros.

Más tarde el candidato de los partidos Revolucionario Institucional, Verde y Nueva Alianza acudió también a la Comisaría de Cócorit donde fue recibido –además- por representantes de la Etnia Yaqui, encuentro en el que externó, “vamos a trabajar duro para trascender ténganlo por seguro, estamos a una semana de terminar una campaña corta, intensa, que nos ha permitido ir a todo el Municipio y llevar nuestra propuesta concreta, el plan que va a permitirnos poner orden, recuperar la tranquilidad en los hogares y transformar la imagen de nuestro Municipio”, aseguró.

Recordó la vegetación que presumía Cócorit hace apenas unos años con sus características ceibas y la arboleda a su entrada que han sufrido los efectos de la falta de agua y ha repercutido en el daño que ahora presentan, un motivo más para apoyar firmemente la política de gestión de más agua para Sonora que impulsa la Gobernadora Claudia Pavlovich.

“Cócorit es el ejemplo del orden y la limpieza, de la cultura y el arte, como candidato, primero quiero hacer un compromiso que cumpliré como Alcalde: Venir a trabajar junto a todos ustedes para resolver y dar respuestas a sus demandas, prioridad por prioridad, porque tampoco hay varitas mágicas que solucionen todo de un momento a otro”, estableció el candidato.

Anticipó que su administración tendrá como prioridad proteger lo más importante que el ser humano tiene que es la familia y su bienestar, de ahí que se encaminarán todas las dependencias a restaurar el tejido social y los valores.

Durante su agenda de este martes, muy temprano acudió al Ejido El Henequén donde invitó a no hacer eco de las voces que intentan sembrar la división entre los cajemenses a través de mensajes cuyo objetivo es generar discordia como una estrategia electoral ante su desesperación, “hay que trabajar y velar siempre por la unidad”.