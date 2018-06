Politica Regional

Compartir ! tweet





El ingeniero Bernabé Arana Rodríguez y el reconocido agricultor de Bacum y Ex Presidente de municipio, Ignacio Gaxiola Corral, nos comentaron ayer miércoles por rumbos del Yori Inn en la mesa cafetera a la que acuden, que sin duda alguna será de relevancia el que la Sagarpa nacional sea trasladada a Ciudad Obregón como lo acaba de reiteras el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, pues facilitará mucho el que aterricen de inmediato los programas y apoyos

En reacción a las presiones nacionales e internacionales por la separación de menores de edad de sus padres cuando llegan como indocumentados a la Unión Americana, el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva para mantener a los inmigrantes unidos y garantizar la seguridad de los niños.

“Vamos a firmar una orden ejecutiva dentro de un rato… Debemos mantener juntas a las familias”, declaró el presidente Trump momentos antes de signar la medida que aparentemente pondría fin a las medidas inhumanas en materia migratoria de su gobierno.

Abogados y médicos que han visitado estas instalaciones en el valle de Río Grande comentaron que hay salas de juegos con niños pequeños llorando y en crisis, situación que no solo indignó al pueblo norteamericano sino al mundo, inclusive a descendientes del holocautso nazi.

Fue tal la indignación, que Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, presentará una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump por la violación de los derechos constitucionales de familias migrantes al separarlas de sus hijos en la frontera sur de Estados Unidos.

La demanda, precisó en un comunicado, será presentada por varias agencias del gobierno local, bajo el argumento de que la política de separación “está violando los derechos constitucionales de miles de niños inmigrantes y de sus padres, separados en la frontera”.

El caso de la niña con síndrome de Down referido ayer en conferencia de prensa por el canciller Luis Videgaray, “no es derivado de la aplicación de política de tolerancia cero”, aclaró este miércoles el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer esta mañana que el DHS informó que la madre de la menor efectivamente se encuentra detenida, pero como testigo en la investigación de un caso sobre tráfico de personas.

La Cancillería subrayó con independencia de esa precisión procesal, que “mantiene la exigencia de que se realicen las acciones necesarias para que la menor y su hermano, quienes fueron enviados a un albergue en otra ciudad, sean reunidos con su madre y su familia de manera inmediata”.

Ayer, en una reacción tardía y sin energía, Videgaray y el gobierno de Enrique Peña Nieto emitieron una carta de protesta diplomática por la aplicación de la ley de “tolerancia cero” que está separando a miles de niños de sus padres inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera común hacia Estados Unidos.

Vamos a proteger a la familia y bienestar: En mas familias, pero muy distinto, los grupos más vulnerables tendrán una especial atención en el gobierno que encabezará Emeterio Ochoa Bazúa, no se tratará de dádivas, sino de políticas públicas encaminadas a hacer justicia a quienes más lo necesitan, anunció muy bien recibido ayer por las familias cajemenses.

Emeterio dijo ante vecinos de la colonia Kino, que no falta mucho para que desde la Presidencia Municipal, haciendo equipo con Anabel Acosta Islas en el Congreso de la Unión y Brenda Jaime en el Congreso del Estado, se orienten los recursos a donde más hacen falta en el Municipio, tema en el que la joven legisladora trabajó mucho durante los dos últimos años y seis meses.

Desde su arribo, Emeterio Ochoa recibió numerosas y sentidas muestras de apoyo de los habitantes quienes le hicieron patente el respaldo a su proyecto, recordaron que a su paso por la Secretaría de Desarrollo Social siempre estuvo apoyándolos con gestiones y con resultados en distintos rubros, cosa que muchas de esas familias así lo corroboraron.

Más tarde el candidato de los partidos Revolucionario Institucional, Verde y Nueva Alianza acudió también a la Comisaría de Cócorit donde fue recibido –además- por representantes de la Etnia Yaqui, encuentro en el que externó lo siguiente:

“Vamos a trabajar duro para trascender ténganlo por seguro, estamos a una semana de terminar una campaña corta, intensa, que nos ha permitido ir a todo el Municipio y llevar nuestra propuesta concreta, el plan que va a permitirnos poner orden, recuperar la tranquilidad en los hogares y transformar la imagen de nuestro Municipio”.

Recordó la vegetación que presumía Cócorit hace apenas unos años con sus características ceibas y la arboleda a su entrada que han sufrido los efectos de la falta de agua y ha repercutido en el daño que ahora presentan, un motivo más para apoyar firmemente la política de gestión de más agua para Sonora que impulsa la Gobernadora Claudia Pavlovich.

“Cócorit es el ejemplo del orden y la limpieza, de la cultura y el arte, como candidato, primero quiero hacer un compromiso que cumpliré como Alcalde: Venir a trabajar junto a todos ustedes para resolver y dar respuestas a sus demandas, prioridad por prioridad, porque tampoco hay varitas mágicas que solucionen todo de un momento a otro”, estableció el candidato.

Anticipó Ochoa Bazua que su administración tendrá como prioridad proteger lo más importante que el ser humano tiene que es la familia y su bienestar, de ahí que se encaminarán todas las dependencias a restaurar el tejido social y los valores, y por supuesto que para ello deberá de rodearse de funcionarios cabales y cumplidos

Durante su agenda del martes, muy temprano también acudió al Ejido El Henequén donde invitó a no hacer eco de las voces que intentan sembrar la división entre los cajemenses a través de mensajes cuyo objetivo es generar discordia como una estrategia electoral ante su desesperación, “hay que trabajar y velar siempre por la unidad”, destacando la organización en la zona rural del conocido Rolando Cruz Morales.

Entre tanto, el ingeniero Bernabé Arana Rodríguez y el reconocido agricultor de Bacum y Ex Presidente de ese municipio, Ignacio Gaxiola Corral, nos comentaron ayer miércoles por rumbos del Yori Inn en la mesa cafetera a la que acuden, que sin duda alguna será de gran relevancia el que la Sagarpa nacional sea trasladada a Ciudad Obregón como lo acaba de reiterar en Hermosillo, Andrés Manuel López Obrador, pues facilitará mucho el que aterricen de inmediato los programas y apoyos.

De igual manera, ambos coincidieron en señalar que “el próximo alcalde de Cajeme, que será Sergio Pablo Mariscal, facilitará muchos los trámites para la ubicación del lugar donde se instalará la Sagarpa, pero también Cajeme recibirá mas y buenos apoyos para el agro de la mano del próximo diputado federal Javier Lamarque”.

Ah, casualmente ayer mismo a eso del mediodía, nuestro amigo y Director General de El Regional de Sonora, LCE, Rosario Chaydez, platicaba en mesa por separado ahí en el Yori Inn con la también MCE, Nidia Rascón, abordando asuntos educativos en medio de aromático café, ah, y por rumbos del San Jorge, casi a la misma hora, tomaban café el Lic. Francisco Contreras y Jorge Armenta.