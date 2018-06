¡En Cajeme ni la burla perdona Denisse Navarro, dice será prioridad rendirle cuentas a los ciudadanos, primero que rinda cuentas al crédito educativo del estado de Sonora que le debe desde el 2013!

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Cajeme sigue la candidata del PRI a la diputación loca por el XVII Denisse Navarro distrito mintiéndole a la gente prometiéndole lo que jamás cumplirá, ahora les dice que su prioridad será rendirles cuentas cada tanto tiempo y eso pues es la mentira más grande del mundo, pues si fuera cierto que primero ella le rinda cuentas al crédito educativo de Sonora donde desde el 2013 le debe y no ha podido pagar todavía.

Incluso fue demandada y requerida por ese pago y tuvo dinero para pagar pero no quiso pagar a tenido varios puestos en el municipio de Cajeme, está comprobado que a ganado mucho y no quiso rendirle cuentas claras y pagar a esa institución del gobierno de Sonora.

Y con eso deja muy claro Denisse Navarro que es mala para pagar y para rendir cuentas claras, con esos antecedentes pues está claro que les está mintiendo a los cajemenses al decirles ahora que les rendirá cuentas claras cada tanto tiempo a los ciudadanos de su distrito.

Cuando sea diputada, si chuy, ta’weno Denisse sueñas despierta, en su desesperación por ser diputada ya no haya que ofrecer y prometer, puras mentiras como siempre, y si no al tiempo amigos lectores.