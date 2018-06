Marea Brava

Compartir ! tweet





* EN 8 DIAS MAS, SE ACABAN LAS CAMPAÑAS PARA TODOS los candidatos de todos los partidos políticos. Ahora la pregunta es…. ¿Quién ganará?… Yo siempre he dicho. Ganará el que el pueblo decida. Todos traen buenas propuestas, pero los más fuertes son: Emeterio Ochoa Bazua y Rodrigo Bours Castelo… Entre estos dos contendientes, se encuentra el triunfador a la alcaldía de Cajeme.

* Clúster Minero de Sonora A.C. en colaboración con Canaco, Canacintra y la Universidad La Salle Noroeste, envenenaran el agua de ríos, canales, pozos y mantos acuíferos… Por unos cuantos pesos, estas tres instituciones venden el futuro de nuestros hijos, pues poco les importa la salud de las familias cajemenses… ALGO SE TIENE QUE HACER.

Recuerdo muy bien que todos pensaban que Abel Murrieta, o Kiki Díaz Brown, o Anabel Acosta o incluso Juan Leyva Mendívil, eran los personajes a quien en los grupos de poder en el PRI tenían destinados para este proyecto. Pero no, los que mandan en el escenario político del estado, desecharon a todos y optaron por la sangre joven de Emeterio Ochoa…

Todos en Cajeme son importantes para su proyecto, las familias, los comerciantes, los estudiantes, jóvenes, niños y adultos mayores tienen importancia y cabida en su proyecto de gobierno… El candidato del tricolor, sabe que en Cajeme hay mucho por hacer y se hará de la mano de la gente, porque su compromiso es trabajar para mejorar Cajeme……

DE IGUAL MANERA, Rodrigo Bours Castelo, candidato independiente a la alcaldía de Cajeme, trae un nuevo modelo de gobierno que impulsará de llegar a ser alcalde, dividiendo al municipio en 12 zonas de cada una de las cuales saldrá el regidor que los representará en cabildo. El empresario Bours, viene con todo y por todo. Nada lo detiene. Él quiere representar a los cajemenses y el final de esta campaña está muy cerca, pues son 8 días lo que restan para esperar el 1 de julio, día que será muy especial para todos los ciudadanos, púes el triunfador llegará a la silla de Palacio Municipal, por órdenes precisas de las mayorías del pueblo de Cajeme………….. QUE QUEDE CLARO!!!… El dinero a mí no me hace feliz, me hace falta!!!…

ANABEL ACOSTA ISLAS, dice que el reto que trae es destacar la importancia de la mujer en la vida política… Ahora que se ha conseguido la equidad de género, el verdadero reto es que nosotras realicemos acciones diferentes que demuestren el por qué la importancia de que las mujeres participemos en política. Esto lo dijo al asistir a un encuentro con empresarias de Cajeme, la candidata a la diputación federal dijo que parte de su plataforma de trabajo consiste en legislar en favor de las mujeres. Indicando que desde la Cámara de Diputados impulsará leyes necesarias para que más trabajadoras del hogar cuenten con seguridad social; otorgar crédito a la palabra a las mujeres emprendedoras; guarderías de tiempo completo con horarios nocturnos y promover leyes que aseguren el salario igualitario……

LES DIGO QUE TODOS TRAEN BUENAS PROPUESTAS, pero no todos saldrán victoriosos, pues de muchos que son, unos cuantos tomarán el poder por órdenes de la ciudadanía, ya que son quienes decidirán al que los represente administrativamente hablando……. Contundente…. Cuando mostré este boletín que mandaron del PAN-Cajeme a unos amigos que se dicen políticos, todos se rieron por el encabezado de la nota….. Contundente…. Gana Rafael Delgadillo Debate del IEE.

Este partido desaparecerá como le sucedió al PRD aquí en Cajeme, pues las ambiciones de unos cuantos miembros de una familia, obligaron a todos sus militantes a renunciar a este partido, refugiándose algunos en MORENA, otros al PRI, otros al INDEPENDIENTE, y así sucesivamente abandonaron el BARCO porque nada más los RAMIREZ y el BOM BOM, toman las oportunidades para ellos y sus familias nada más…

ES MALA LA AMBICION… Clúster Minero de Sonora A.C. en colaboración con Canaco, Canacintra y la Universidad La Salle Noroeste, envenenaran el agua de ríos, canales, pozos y mantos acuíferos… Por unos cuantos pesos, estas tres instituciones venden el futuro de nuestros hijos, pues poco les importa la salud de las familias cajemenses… ALGO SE TIENE QUE HACER……..

LES MIENTE Ernestina Castro a mujeres y transportistas, pues la candidata por el distrito local 17 de la coalición MORENA-PT-PES, hizo un compromiso delicado con apoyarlos desde el Congreso del Estado en los problemas que actualmente les aquejan, como el alza en combustible y las refacciones para sus unidades… DIGO QUE MIENTE, porque si logra el triunfo electoral no tendr,a la capacidad para bajar los costos del combustible y las refacciones. Con tal de ganar estos candidatos, son capaces de bailar a media noche con el DIABLO, pero este último, nunca aparecer,a porque le roban su TRINCHE.

