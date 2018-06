¡En Cajeme comprobado el PAN y sus candidatos no tienen ninguna posibilidad de ganar en las próximas elecciones!

Compartir ! tweet





* Están hundidos y desacreditados con la pésima, corrupta y desaseada administración de Guillermo Padrés.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Cajeme las cosas andan de lo peor para los candidatos del PAN principalmente para Rafael Delgadillo quien busca afanosamente ser el próximo presidente municipal de Cajeme y en su desesperación se presentan ante la opinión publica como un gran estratega de las finanzas, se dice experto y que nadie sabe mas que él en manejo de dinero.

Y con ese cuento quieren otra vez engatusar y mentirles a los cajemenses, la gente de Cajeme no quiere saber nada del PAN porque luego se les viene a la mente las grandes corruptelas y desaseo de los recursos públicos que hiciera la pésima y mala administración panista de Guillermo Padrés en Sonora.

Rafael Delgadillo fue tesorero municipal del PAN en Cajeme cuando Padrés era gobernador, es mas de lo mismo el PAN tuvo su tiempo, la gente voto por ellos y casi se robaron todo el estado ahora quiere Delgadillo que la gente les crea, la gente ya no cree en el PAN después de todo lo que hizo Guillermo Padrés en Sonora y toda su camarilla, robaron a lo descarado por eso la gente no quiere votar ya por el PAN, menos en Cajeme por ese señor que se identifica como el gran financiero, menos que sabe manejar el dinero pues pudiera ser que lo sabrá acomodar mejor en su bolsillo sin que nadie sepa, peor todavía.

Con Delgadillo ni a las canicas así se expresan los cajemenses, asi que difícilmente ganaran los candidatos del PAN en Cajeme, porque Guillermo Padrés los hundió y desacredito por muchos años, por ello se les augura una gran derrota electoral el primero de julio a Delgadillo y a toda su camarilla, y si no al tiempo amigos lectores.