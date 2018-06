Regresarán policías a las colonias de Cajeme: RBC

Compartir ! tweet





Esta mañana con los habitantes del fraccionamiento las Haciendas, el candidato independiente Rodrigo Bours escuchó de los vecinos las principales necesidades de dicho sector.

La inseguridad y robos a casa habitación, fue la principal demanda expuesta por los habitantes. Bours Castelo, se comprometió acercar a los elementos de la policía a cada colonia de Cajeme una vez que sea presidente municipal.

“La policía se va a acercar al pueblo y la gente va a conocer a su policía. Y el buen policía va a tener la oportunidad de cuidar y proteger al pueblo de cajeme, no a políticos, no a empresarios; atenderán a la gente de las colonias.

Expuso que en su administración estarán pendientes, vigilantes del trabajo de los elementos de la corporación policiaca “Vamos a dar el mejor ejemplo, vamos a hacer que el policía se identifique con el pueblo y que verdaderamente aquellos que se han portado que se corrijan, y aquellos que no se quieran corregir pues no tendrán cabida”.

Otra problemática por los vecinos, fue el transporte público así como los puntos donde se ubican las paradas.