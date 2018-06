Seré un presidente municipal aliado del deporte: Emeterio Ochoa

Compartir ! tweet





* Promueve y fomenta la práctica deportiva entre los jóvenes y niños cajemenses el Día del Padre

* El máximo jonronero mexicano en las Grandes Ligas, Vinicio Castilla ofreció clínicas de béisbol, compartió su experiencia de vida y a alentó a los niñez y a la juventud luchar por sus sueños y a superar la adversidad para ser mejores en la vida

Ciudad Obregón, Sonora.- Porque el trabajo en pro de las nuevas generaciones no debe estar ligado al calendario electoral, este domingo el candidato de “Todos por Sonora”, Emeterio Ochoa Bazúa acompañó al ex ligamayorista Vinicio Castilla a las clínicas de bateo, de fildeo, corrido de bases de béisbol que impartió en Ciudad Obregón a los nuevos valores en esta disciplina que desde distintos espacios en el Municipio destacan y practican el béisbol en diferentes escuelitas, clubes, ligas, equipos y categorías.

Y es que el fomento al deporte no le es ajeno al aspirante a la Presidencia Municipal por el Partido Revolucionario Institucional, Verde y Nueva Alianza, Emeterio Ochoa quien a lo largo de las distintas etapas como servidor público ha llevado como parte fundamental en todas y cada una de sus responsabilidades la práctica y el fomento deportivo como una prioridad, como el camino más seguro para formar generaciones saludables y productivas, gente sana, gente de bien.

En su participación “El Vinny” envió un mensaje a los pequeños que practican este deporte sobre la importancia de la perseverancia por lograr sus sueños y que aprendan a superar las adversidades, además de ser constantes en la práctica, pues dijo “el trabajo duro rinde frutos”.

Emeterio Ochoa envió una felicitación a los padres de familia al celebrarse su día, dijo que la hazaña deportiva de la Selección Nacional de Fútbol es un ejemplo de cómo afrontar los grandes retos que se nos presentan pues la fortaleza es el trabajo en equipo y la disciplina es la forma de obtener las victorias en cualquier escenario que se presentan en las diferentes etapas de la vida.

Invitó a quienes se vienen sumando al proyecto concreto que representa Emeterio Ochoa a cerrar fuerte y a realizar un intenso trabajo de promoción para que sean mucho más las y los ciudadanos los que en exactamente en dos semanas acudan a votar unidos en familia, por toda la fórmula de la coalición “Todos por Sonora” seguros de que todos forman parte del equipo que por experiencia y capacidad es el que ofrecerá los resultados que los cajemenses demandan y merecen.