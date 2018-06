Politica Regional

Compartir ! tweet





Con propuestas firmes, viables y claras, Emeterio Ochoa Bazua abordó en el debate del sabado, el orden previamente dispuesto por la mecánica del ejercicio, en el renglón de seguridad pública resaltando que hay mucho por hacer, por ello, el candidato a la Alcaldia local, la división del área urbana y rural en cuadrantes brindará mejores resultados al focalizar las estrategias porque se viven distintas realidades en los sectores del Municipio…

Emeterio Ochoa Bazúa destacó en el debate la importancia de que sean los ciudadanos a través de mecanismos de proximidad social quienes interactúen con los responsables de la seguridad pública, detalló que el programa “Valor es Cajeme”, llegará a todos los rincones del Municipio, y que será posible a través del alineamiento de los esfuerzos de diferentes dependencias municipales, con el propósito de fomentar una nueva cultura de valores que sea realmente efectiva en materia de prevención.

En dicho programa van a convergir los esfuerzos de las dependencias que ya ejercen presupuesto y atenderán una misma agenda, en tanto, para incentivar a los mejores elementos de Seguridad Pública y Bomberos, establecerá un programa para beneficio de más de sus familias, aproximadamente 900, asimismo, será un Observatorio Ciudadano el que evalúe los resultados y el desempeño de los agentes de Seguridad Pública Municipal. .

Al abordar el tema del ordenamiento del centro de la ciudad, sostuvo que es tiempo de implementar programas que funcionen a cabalidad porque no hay tiempo para las improvisaciones, de ahí que se pondrán en marcha 40 acciones, habiendo ayer el joven abanderado priita visitado y platicado con funcion y empleados de distintas dependencias estatales, habiendo uno platicado con él ahi en la Agencia Fiscal del Estado.

En el rubro de transparencia y rendición de cuentas, dejó en claro que el tema no le es ajeno pues en toda su gestión como legislador contribuyó en la construcción del marco jurídico sólido que fortalece el uso responsable de los recursos públicos, como ejemplo citó que fue impulsor del Sistema Estatal Anticorrupción.

Para Bours Castelo, el Alcalde será ejemplo de trabajo y honestidad. Con una forma propositiva y contundente, el candidato Independiente Rodrigo Bours Castelo, participó en el debate oficial del Instituto Estatal Electoral en Hermosillo, donde manifestó variadas propuestas que beneficiarán a la comunidad como la adopción de escuelas por parte de empresarios para evitar la deserción escolar.

A su vez, Sergio Pablo Mariscal propuso crear una empresa paramunicipal recicladora de la basura que inclusive se pueda hacer extensivo para el manejo de desechos tóxicos y que puedan generar utilidades saneando las plantas de tratamiento o implementando otro tipo de estrategias como quitando los recursos que se están yendo a constructoras privadas que ni siquiera son de Cajeme.

Mencionó como un objetivo muy claro el desarrollo de la agencia especializada en el combate de las adicciones y un instituto para el desarrollo empresarial de los jóvenes, aprovechando el talento y capacidad que surge generación tras generación de nuestras 21 universidades, habiendo sido el Director del Itesca durante varios años con grandes resultados academicos.

Por otra parte, la ex senadora Anabel Acosta Islas, dijo ayer lunes que uno de sus retos es destacar la importancia de la mujer en política: “Ahora que se ha conseguido la equidad de género, el verdadero reto es que nosotras realicemos acciones diferentes que demuestren el por qué la importancia de que las mujeres participemos en política”.

Al asistir a un encuentro con empresarias de Cajeme, la candidata a la Diputación Federal por el Distrito 06, dijo que parte de su plataforma de trabajo consiste en legislar en favor de las mujeres, visitando hacer al personal y funcionarios de las dependencia estatales, tocándonos charlar un rato con ella en la Agencia Fiscal.

Acosta Islas indicó que desde la Cámara de Diputados impulsará leyes necesarias para que más trabajadoras del hogar cuenten con seguridad social; otorgar crédito a la palabra a las mujeres emprendedoras; guarderías de tiempo completo con horarios nocturnos y promover leyes que aseguren el salario igualitario.

“Pero lo más importante será ir a gestionar recursos extraordinarios para que Cajeme cuente con mejor infraestructura y con ello atraer inversiones que generen derrama económica en la localidad y para eso hago un llamado los cajemenses a votar por Anabel Acosta”, puntualizó la abanderada tricolor.