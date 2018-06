¡En Sonora el gobierno del estado demanda a la candidata del PRI por Cajeme Denisse Navarro!

Compartir ! tweet





* Por mala paga y fraude al Crédito Educativo del estado expediente 185/2013 juzgado primero oral mercantil de Cajeme.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Cajeme los habitantes del municipio se encuentran indignados con la candidata del PRI por el 17 distrito electoral Denisse Navarro y se preguntan con qué calidad moral nos viene a pedir el voto para ser diputada por Cajeme, si el mismo gobierno del estado de Sonora a través de su dirección de crédito educativo del estado la tiene demandada por mala paga y probable fraude.

Le debe al estado desde noviembre del 2013, fue regidora con Rogelio Díaz Brown, fue directora de Desarrollo Social con Faustino Félix Chávez, tuvo dinero suficiente para pagarle al crédito educativo del estado de Sonora y no lo hizo.

Está comprobado que es una gran mala paga y actúa de mala fe, porque si le prestaron tiene que pagar, pero eso si mientras ella se daba la vida de lujo en paseos y viajes a los Estados Unidos gastando el dinero del erario público y sus quincenas nunca le quiso pagar al estado de Sonora lo que le debe por eso hoy tristes y confundidos los cajemenses al conocer que Denisse es una gran mala paga demandada ante un juzgado oral el primero con sede en Cajeme bajo el expediente # 185/ 2013 queda totalmente al descubierto de que esta hecha esta señora hoy candidata del PRI a la diputación local por Cajeme por el distrito 17.

No entendemos, no comprendemos como el PRI postula a gente de dudosa reputación y con antecedentes de ese tipo, que vergüenza para el PRI eso lo hunde más y afecta a otros candidatos buenos del PRI, así las cosas amigos lectores resulto ser una gran fichita esta señora candidata, esta demandada y lo peor la vergüenza más grande del mundo el mismo gobierno del estado gobernado por el PRI la demando y ella es candidata del PRI.

Como la ven amigos lectores que cochinero la gran verdad, lo que si es que los cajemenses ya se dieron cuenta la clase de fichita que es esa candidata y menos ahora votaran por ella, y si no al tiempo amigos lectores.