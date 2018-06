Marea Brava

Compartir ! tweet





* MEADE enmudece ante medios locales de Cajeme: se niega a dar entrevistas porque su coordinador las organizó exclusivas con medios de TV y Radio. Si viene a Sonora a promocionar su campaña electoral, ¿por qué se niega a dar una pequeña entrevista?… Parece ser no ocupa de los medios locales para impulsar el supuesto triunfo electoral que ya trae en la bolsa ante su rival más cercano de MORENA Andrés Manuel López Obrador… ¿Qué les pasó a sus organizadores?… Ni de a gratis quiere ayuda de los medios pequeños el candidato del PRI José Antonio Meade a la Presidencia de la Republica.

* DENNIS NAVARRO, avanza a paso firme, pero a la derrota. Esta joven mujer jamás cumplió al 100% cuando ocupó el cargo de la Secretaría de Desarrollo Social en Cajeme. Jamás se ordenó en sus deberes como funcionaria pública municipal. Siempre cometió error tras error al frente de esta dependencia municipal, y ahora quiere ocupar un espacio importante en el Congreso del Estado de Sonora. Lo cierto es que ahí hay puros TITERES. Nadie sabe que se debe hacer cuando están sentados en EL CURUL, solamente están esperando las instrucciones de sus altos mandos para levantar la mano en la tomas de decisiones que benefician solo intereses del TITIRITERO, pero jamás que beneficien al pueblo.

TODAVIA NO GANA LA ELECCION, y ya se cree el jefe SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA ANACION. Así no funciona esto, pero si creen que así es, pues que dios le ayude a seguir avanzando al fracaso, porque así no es como se gana una elección electoral. Creo yo, aquí se debe hacer equipo con todos para avanzar juntos al triunfo electoral de este 2018…….. OTRA DERROTA DEL PRI ES LA DE DENNIS NAVARRO, quien avanza a paso firme, pero a la derrota.

ES UNA VERGÜENZA COMO CANDIDATA ESTA JOVEN MUJER… Lo bueno es que el pueblo tomará la decisión de su destino ante estos nefastos oportunistas que son manipulados de una manera vergonzosa por otros que tienen el control en la toma de decisiones en las reformas de ley en el Congreso del Estado………….

BRENDA JAIME, es otra candidata de lo peor y busca la reelección como Diputada Local al Congreso del Estado sin solvencia moral… Esta joven muchacha, en tiempos pasados fue una colaboradora del PRI muy sencilla y servicial con toda la gente, por eso se ganó el cariño de todos y eso la llevó al triunfo electoral 2015-2018. Ahora quiere reelegirse porque ya le gusto vivir del erario público, pero se olvidó de aquellos que la impulsaron en su momento y hoy quiere mantenerse sentada en el CURUL del Congreso del Estado y creo eso no lo logrará, porque ya se prepara el VOTO DE CASTIGO EN SU CONTRA……… YA VERAN…………..

EL CANDIDATO DE Movimiento Ciudadano (MC), Gustavo Almada Borquez, es otro que ya vio la forma de vivir cómodamente y sin esforzarse a través del erario público del pueblo cajemense… Este oportunista ya agarró la presidencia del Partido Naranja como PENSION VITALICIA. Solamente falta que valla y registre al partido como de su propiedad, pues solamente él siente capaz para ser el candidato a la alcaldía por ese partido… No tarda mucho en que los pocos seguidores con que cuenta se retiren a buscar un futuro más prometedor por otros lados, ya que hay partidos que buscan como reforzar sus estructuras con más chapulines que les gusta vivir con lo que les tocas a los más necesitados………………

La comisaria de Cócorit, Marielos López García, no ha dicho quién o quienes se llevaron el tronco de un árbol muy viejo que contaba con la imagen labrada a mano de la Virgen de Guadalupe. Este arte se encontraba en la plaza central de este poblado, hasta donde llegaron las manos criminales con sierra en mano para tumbar esta obra de arte. Para su traslado utilizaron una cama baja y una grúa para cargarla. Lo curioso de todo esto, es que se dice que fue vista por última vez llegando a Hermosillo a bordo de un tráiler y nadie sabe de su paradero. Lástima de trabajo arquitectónico que realizaron a puro cincel y a mano pelada… ¿Necesitará unos tehuacanes la comisaria?…………………..

“DETECTA IMSS SONORA ABANDONO DEL ADULTO MAYOR”… Por ahí hay una persona de la vida política del PRI, que dejó abandonado a su suerte a un ser querido para no tener que lidiarlo y los vecinos son quienes le alimentan mientras su vástago vive cómodamente y come de lo mejor, gracias a la buena voluntad de los ciudadanos cajemenses… CRIA CUERVOS……….

PRETENDEN ENVENENAR NUESTROS MANTOS ACUIFEROS… Estas 8 compañías: Cobre del Mayo, Bi Metals México, Fresnillo PLC, Argonaut Gold, Agnico Eagle, Peñoles, Ica Fluor y Matco, son quienes bajo el amparo de la asociación civil Clúster Minero de Sonora A.C., en colaboración con las cámaras empresariales Canaco Servytur Obregón y Canacintra Obregón y la Universidad La Salle Noroeste (ULSA), se están organizando por la ambición del DINERO para destruir el futuro de nuestros hijos con el envenenamiento del agua de ríos, canales y mantos acuíferos… No hay que olvidar que en EEUU abandonaron condados enteros por que los grupos mineros envenenaron sus aguas… ¡CUIDADO!… NO SE DEJEN ENGAÑAR.

