Será iglesia cristiana fundamental en mi gobierno Rodrigo Bours

“Porque sabemos la importancia que tienen las iglesias cristianas en la transformación de vida de las personas, es que ustedes serán pieza clave en mi gobierno” expresó Rodrigo Bours Castelo, Candidato Independiente, en una reunión que sostuvo con integrantes de diferentes asociaciones cristianas del municipio de Cajeme.

En plática con obispos y pastores de diferentes asociaciones cristianas, Rodrigo Bours, manifestó que de llegar a ser presidente municipal, el sería un impulsor del crecimiento de la fé a través de brindar sin necesidad de tanta burocracia el préstamo de los espacios públicos como parques y deportivos, con el propósito de que la iglesia transporte con su mensaje, una alternativa de vida mejor para las familias que más lo necesiten.

“Es cuestión de ofrecerles a las personas la ayuda para superar sus problemas en los templos y así más familias se acerquen, sé que la iglesia no pide mucho, solo el reconocimiento y apoyo para hacer las cosas juntos como: iniciar un templo, asignar un espacio público, queremos que no batallen en andar pidiendo permisos para ejercer su labor, seremos un gobierno que los necesita y no a la inversa” mencionó el Candidato, Independiente.

Rodrigo Bours indicó que la problemática de las adicciones es impresionante, de seis años para atrás, “por ello tenemos que hacer algo, ya que muchos jóvenes están experimentando este mundo y además dejan truncos sus estudios, pues aproximadamente de cada 10 chavos solo cuatro terminan la preparatoria, que futuro les espera, hay mucha tentación de los vicios, tenemos que realizar algo, y muy pronto unidos como sociedad”, detalló.

Así mismo, Bours Castelo aseguró que el gobierno debe cerciorarse que prevalezca el orden, como también abordar los temas de violencia intrafamiliar, abuso a menores, adicciones, deserción escolar ante ello dijo que no existe mejor política pública que convocar a la gente de bien a realizar unidos este trabajo.

Al finalizar la reunión los líderes espirituales de las congregaciones cristianas de Cajeme, oraron por el Candidato Independiente, Rodrigo Bours Castelo, sus propuestas y todo su equipo de trabajo.