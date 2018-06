Politica Regional

Compartir ! tweet





Durante una visita que realizó en Palacio Municipal al alcalde Faustino Félix, Manlio Fabio Beltrones fue abordado ayer a media mañana por los reporteros que allí se encontraban y como suele ser su costumbre los atendió amablemente, sin evasivas.

Sobre Emeterio Ochoa dijo que era un político joven que está haciendo una buena campaña y por lo tanto hay que apoyarlo, y que no e queda la menor duda de que será el próximo Alcalde de Cajeme.

La visita de Beltrones, quien desde la semana pasada se encuentra en esta ciudad, es para coordinar los actos de campaña que realizará el candidato José Antonio Mead en el sur de Sonora.

Sobre el aspirante priista a la Presidencia de la República, Beltrones afirmó que éste “es el candidato que ha sostenido un crecimiento permanente en las encuestas; con eso y con el voto de los indecisos le bastará para ganar el 1 de julio”.

Entrevistado al salir de palacio municipal, el político villajuarense expresó que el tercer debate presidencial “permitió que México entero viera quién es la persona que puede ser el mejor presidente y ese es Pepe Mead”.

“Con mayor contundencia queda evidente que (Mead) está preparado y una mente más estructurada, conocimiento de los problemas y soluciones de este país”, consideró el coordina de campaña en la Primera Circunscripción.

Sobre la visita del candidato a Ciudad Obregón, comentó que habrá dos eventos, uno con mujeres y otros con la militancia, donde hará compromisos con el sur de Sonora, relacionados con el agua al futuro y el del apoyo al campo.

“Los priistas tenemos un candidato probado, inteligente, capaz, honesto, sobre todo triunfador”, resaltó el ex gobernador de Sonora.

Por cierto, Emeterio Ochoa reiteró su convicción de realizar una campaña incluyente, cercana y de mucho contacto, convenciendo con la fuerza de las propuestas concretas que conforman este propósito para los próximos años en favor de todos los cajemenses.

En su visita a la delegación de Altos de Jecopaco, Emeterio Ochoa invitó a los habitantes de esa comunidad a caminar unidos, ante quienes se comprometió a mejorar el poblado con obras y hechos reales que será posible con la participación responsable y activa de los ciudadanos y el gobierno, trabajando juntos.

“El primer compromiso de nosotros es ser una administración cercana, una administración amiga, que no desaparezca por tres años y se encierre en Palacio Municipal, estaremos presentes en las comunidades, regresaremos aquí, saldremos al encuentro de la demanda ciudadana a resolver y llevar respuestas, lo digo con la voz completa porque como diputado, secretario y regidor eso hicimos y lo seguiremos haciendo, trabajo con resultados”, manifestó.

Por otra parte, Cajeme requiere mayor impulso en actividades primarias. Ante un grupo de representantes del sector pecuario de la localidad, Rodrigo Bours Castelo señaló que en el municipio se requiere un impuso y mayor dinamismo en las actividades primarias de la localidad.

El candidato independiente a la alcaldía de Cajeme, precisó que inyectar dinamismo en las actividades pecuarias, porcicolas, camaronicolas entre otras, permitirán seguir transformando el Valle del Yaqui.

Indicó que una de las maneras de generar el dinamismo, es atraer a gente interesada en la porcicultura, agricultura y camaronicultura, es participar colaborativamente con inversionistas de otras ciudades de México y el extranjero.

“Debemos impulsa el desarrollo mucho más allá de lo que a cada individuo en lo particular o empresa le convenga. Para eso el gobierno, el gobierno es para poner y anteponer el bien común sobre el interés particular y potencializar los intereses particulares para un logro y un beneficio mayor. Eso es lo que yo quisiera logra y hacer con ustedes”.

Por el lado de los morenistas, unas cien personas abarrotaron uno de los salones del hotel Yori Inn para presenciar el tercer debate presidencial, donde dieron rienda suelta a sus simpatías y admiración que sienten por “Ya saben quien”, al que aplaudieron varias veces.

Concluido el encuentro entre candidatos, cuya transmisión se cicló en varias ocasiones por culpa de la “Mafia del Poder”, bromearon algunos, la caravana de autos a favor de Andrés Manuel López Obrador salió de las instalaciones del hotel en lo que parecia una fiesta, con tecnobanda al frente.

Alguien pregunta por Javier Lamarque Cano, candidato a diputado federal, quien no estuvo durante el debate y tampoco aparece para sumarse a la caravana. Nadie sabe responder a la interrogante sobre su paradero. Ahi mismo, el columnista platicó buen rato con Sergio Pablo Mariscal Alvarado, candidato a la alcaldia, antes del inicio del debate ahi en el Yori Inn.

Detonará Secretaria. de Agricultura creación de empleos en Cajeme

El candidato de Morena asegura que el proyecto del gobierno que representa la coalición “Juntos haremos historia” tiene la claridad acerca del que hacer y responder a la generación de nuevas oportunidades de empleo para los jóvenes y la comunidad en general del municipio. La llegada de la SAGARPA a nuestra ciudad será un detonante de desarrollo y oportunidades en muchos rublos.