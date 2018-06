Marea Brava

Compartir ! tweet





* EL MALORO ACOSTA no se sabe para quién trabaja. Ayer en su discurso de campaña en la colonia Las Fuentes, hizo referencia ante los ciudadanos sobre los altos costos del agua en el consumo humano que pagamos al Oomapas. Corrigiendo después al decir que una vez que logre el triunfo electoral, legislará desde el senado de la Republica para que los costos se reduzcan considerablemente para el consumo humano… Sería el calor, cansancio o que se yo, pero si la regó, porque pareciera estar golpeando por debajo de la meza a la estructura del PRI-Cajeme… ¡OJO!.

* POR RESPETO A LOS SONORENSES, dejamos en claro la transparencia del estado de Sonora en solo dos años de administración, y seguiremos trabajando para mejorar aún más en beneficio de todos los sonorenses… DIJO LA Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal, Natalia Rivera, en completo apego y respeto al proceso electoral que se desarrolla en Sonora, PORQUE se ha avanzado de manera contundente a los primeros lugares en materia de transparencia y combate a la corrupción en los últimos años.

Eduardo Flores

EN ESTAS CAMPAÑAS NO SE DIO el pacto de civilidad entre los candidatos a los diferentes puestos de elección popular en Cajeme… EL PRI CONTRA EL PRI… La estructura que trae Emeterio Ochoa Bazua y la estructura que trae Rodrigo Bours Castelo, es la misma militancia con que cuenta el PRI-Cajeme. O SEA, el enfrentamiento es entre la misma gente con que cuenta el tricolor municipal, pues unos por disciplina permanecieron con el candidato Ochoa Bazua y otros optaron por irse con el candidato INDEPENDIENTE Rodrigo Bours Castelo.

Aquí es la GUERRA DE DOS MUNDOS y créanme, pero ganara el que mejor trabaje por las calles de Cajeme… LOS CIUDADANOS TENDRAN LA ULTIMA PALABRA ESTE 1 DE JULIO………..

EL MALORO ACOSTA no se sabe para quién trabaja. Ayer en su discurso de campaña en la colonia Las Fuentes, hizo referencia ante los ciudadanos sobre los altos costos del agua en el consumo humano que pagamos al Oomapas. Corrigiendo después al decir que una vez que logre el triunfo electoral, legislará desde el senado de la Republica para que los costos se reduzcan considerablemente para el consumo humano… Sería el calor, cansancio o que se yo, pero si la regó, porque pareciera estar golpeando por debajo de la meza a la estructura del PRI-Cajeme… ¡OJO!… Hay que revisarle su discurso cada vez que hable, para que no vuelva a cometer este mismo error…………

POR RESPETO A LOS SONORENSES, dejamos en claro la transparencia del estado de Sonora en solo dos años de administración, y seguiremos trabajando para mejorar aún más en beneficio de todos los sonorenses… DIJO LA Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal, Natalia Rivera, en completo apego y respeto al proceso electoral que se desarrolla en Sonora, PORQUE se ha avanzado de manera contundente a los primeros lugares en materia de transparencia y combate a la corrupción en los últimos años, con lo que responde a la confianza de los ciudadanos, haciendo una administración correcta de los recursos públicos, de acuerdo a mediciones de diversas instituciones nacionales de gran prestigio, aseguró Natalia Rivera Grijalva, que los resultados que arrojan estudios hechos por el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización, así como la revista especializada A Regional, que colocan al estado en las primeras posiciones en materia de transparencia y rendición de cuentas….

SE AVANZA Y SE TRANSPARENTA LOS RECURSOS PUBLICOS…….. Más de 3 millones de libros de texto gratuitos serán distribuidos en las escuelas de educación Básica de Sonora, para que sean usados por los niños, niñas y jóvenes que cursarán sus estudios de preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2018-2019…………. Un domingo trágico se vivió ayer en Cajeme pues un vehículo se precipitó a las aguas de un canal secundario, ubicado sobre la calle 400 y 1 en el Valle del Yaqui, falleciendo tres de los cuatro ocupantes… Quienes perdieron la vida se llamaban José Rodolfo, de 36 años de edad; Darío, de 36, y Erasmo, de 43.

Los dos primeros fueron rescatados por buzos de Bomberos y el tercero fue hallado horas más tarde…. Quien sobrevivió fue identificado como Francisco, de 45 años de edad. Todos tenían su residencia en el fraccionamiento Villas del Real……. “Brozo” regresa con nuevo programa a TV Azteca… El ‘payaso tenebroso’ reveló que regresa a la televisión este 11 de junio de lunes a viernes a las 11pm. ESTE NO SE ANDA POR LAS RAMAS… O, ¿Lo controlarían ya?…… YA VEREMOS, DIJO EL CIEGO………….

La Candidata a la diputación federal por Cajeme por la coalición Todos por México, ANABEL ACOSTA, DICE que esta comunidad del Valle del Yaqui, forma parte de sus raíces y que dentro de sus proyecto está el legislar para las nuevas generaciones, por eso desde la Cámara de Diputados Impulsará iniciativas para detonar el talento local y mejorar la educación, además de gestionar recursos extraordinarios encaminados a promover la cultura y el arte…Virgen María Valenzuela aprovechó la gira que realizó Anabel Acosta Islas por el Valle del Yaqui, para decirle que al igual que ella, miles de jóvenes que viven en el área rural buscan crecer profesionalmente y esperan que ella les ayude en sus propósitos para salir adelante……… De Rafael Delgadillo no se sabe nada, pues como no cuenta con estructura para lograr cuando menos una regiduría, pues nadie cree en él y anda solo por las calles de la ciudad… HAY QUE HACER HISTORIA, todos sabemos que los militantes del PAN-Cajeme, emigraron a otros partidos por la ambición de LOS RAMIREZ, quienes como siempre acaparan todo para beneficiar a sus familias, utilizando las necesidades de la poca gente que creía en ellos… HAY UNA REGIDORA panista en la actual administración y hasta ella, cree, que no ganan siquiera una sola regiduría…………….. DE LA INUTIL DE DENNIS NAVARRO, no se sabe nada. Es otra candidata que manda su avanzada junto a los otros candidatos de su partido, pero de ella ni sus luces. Si nunca supo desarrollar su responsabilidad en la Secretaria de Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Cajeme, menos sabría hacer buen papel en el curul que otro ocupará en lugar de ella.

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71