Tendrá Pueblo Yaqui centro de rehabilitación: Emeterio Ochoa

Ciudad Obregón, Sonora.- Pueblo Yaqui es una de las comisarías donde el consumo de drogas se manifiesta con problemas en casi todos los rubros, Emeterio Ochoa anticipó que ahí se establecerá un centro de rehabilitación con el fin de rescatar a los más jóvenes.

En su recorrido por las calles de la comisaría, Emeterio escuchó de los propios vecinos las demandas y los rezagos que ésta tiene, particularmente en el tema del consumo de drogas, el robo en casa habitación y establecimientos comerciales.

Rosaura Valdez Baca, vecina de la colonia Vida Digna señaló que existen problemas importantes que hay que solucionar, entre otros mencionó la falta del agua potable, la necesidad de balastreo en las calles, y becas para los estudiantes, dijo tener confianza en la palabra y la propuesta de los candidatos de la fórmula de Todos por Sonora y Todos por México.

Emeterio Ochoa mencionó que para avanzar se necesita la unión de los ciudadanos y el gobierno, reconociendo que las soluciones no se dan de la noche a la mañana.

“La gente de Pueblo Yaqui es gente de trabajo, es gente de lucha y no sabe agachar la mirada, juntos vamos a hacer el mejor Gobierno Municipal porque aquí falta mucho por hacer”, externó el candidato.

Ochoa Bazúa acudió al encuentro con vecinos acompañado por el equipo de trabajo que desde el 16 de septiembre integrará la Administración Municipal 2018 – 2021, para ellos y toda la fórmula el candidato pidió la confianza de los habitantes de Pueblo Yaqui.

“Aquí hemos tenido muchas historias que no se deben repetir, aquí tenemos un problema de robo, de daño patrimonial pero no tengo una varita mágica, estoy hablándoles de un compromiso que sí voy a cumplir, vamos a emprender un programa por el bien de todos”, dijo el candidato.

Se manifestó a favor de que el robo en casas habitación se castigue con prisión preventiva y penas más severas; para ello pidió votar por los candidatos a legisladores federales y locales al Senado, a la Cámara de Diputados y al Congreso del Estado de la coalición en la que participen PRI-PVE y Nueva Alianza.

El recorrido y este encuentro en Pueblo Yaqui se dio después de visitar y recibir el respaldo de los vecinos de los ejidos de Teras, 31 de Octubre, Morelos I y II, en una jornada intensa que se inició desde muy temprana hora de la mañana y donde la constante fue el compromiso de Emeterio Ochoa de impulsar el crecimiento con dignidad y con oportunidad para todos aquellos que viven en los campos y en las comunidades del Valle, donde por cierto, están parte de sus orígenes familiares.