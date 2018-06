¡Se derrumba la campaña de Meade no hay dinero!

Compartir ! tweet





* Empresarios le quitan los apoyos económicos y la presidencia también el pacto con AMLO definió todo.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y lo que le faltaba a la triste y confundida campaña del candidato a la presidencia de la república por el partido tricolor, ya esta plenamente comprobado que los grandes empresarios del país que tenían la vaga esperanza de que Meade ganara empezaron a meterle dinero a la campaña, hoy tristes y confundidos los empresarios ante la inminente derrota de su protegido y como se dieron cuenta que no hay posibilidades de triunfo ya le empezaron a quitar toda clase de apoyos económicos al candidato del PRI.

Meade se empieza ya a desesperar porque los proveedores de su campaña ya lo están ajustando por los pagos, inclusive ya muchos optaron por ya no prestar sus servicios ante la falta de pagos desde hace ya varias semanas, el asunto se torna cada día mas grave pues en varios distritos del país se debe muchos dinero y en varios estados también, las campañas han bajado su ritmo hacia el candidato del PRI Meade por lo mismo no hay dinero.

Y dicen que para colmo de males desde la presidencia de la república también ya le están cerrando la llave a los gastos infructuosos, porque ya se dieron cuenta también que no hay posibilidades de triunfo del candidato del PRI Jose Antonio Meade, y por si esto fuera poco el posible arreglo entre Peña Nieto y Andres Manuel Lopez Obrador vino a dar el estocaso final al candidato del PRI.

Así ya los empresarios del país que también lo apoyaban económicamente le retiraron todo tipo de apoyo económico a Meade y por ende se derrumba estrepitosamente su pobre, triste y desolada campaña, ahora le damos la razón en Sonora al tristemente celebre que quedara para la historia Rogelio Díaz Brown, pesimo, malisimo y perdedor coordinador de la campaña de Meade en el estado, nunca tuvo dinero para responder y pagar a varios proveedores y medios de la campaña de Meade y ahí están las pruebas que hablan por si solas, y si no al tiempo amigos lectores.