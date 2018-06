Politica Regional

Compartir ! tweet





¡AMLO sabe que puede perder! Casi todos suponen que la elección presidencial ya se resolvió…:

Pero otros se han percatado de esa suerte de trampa al imaginario colectivo en que se ha convertido la campaña que pretende hacer creer que “el arroz” de la presidencial “ya se coció”; percepción sembrada en redes, y digitales, y luego a las encuestas y más adelante a los medios militantes.

Sin embargo, a poco más de 20 días de la votación presidencial crece el nerviosismo entre el equipo cercano al puntero, y cada vez son más los que empiezan a dudar sobre el resultado del 1 de julio.

A esa posibilidad se suma una creciente reagrupación del PRI, que en estados como Hidalgo, México, CDMX, Campeche, Yucatán… y otras regiones del país empieza a mostrar un verdadero fortalecimiento.

Pero la mayor señal de que el puntero en las encuestas no tiene nada seguro la ofreció el propio López Obrador luego de su encuentro de casi tres horas con empresarios. ¿Qué se dijeron los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios y el candidato López Obrador?

Poco se sabe. Sabemos del abrazo a Claudio X. González, del saludo de mano a cada uno de los integrantes de ese selecto grupo y sabemos de la descortesía de López Obrador de no probar bocado. Es decir, no compartió el pan y la sal con los más grandes empresarios del país.

¿Qué se dijeron empresarios y candidato presidencial? ¿Qué le dijeron a López Obrador? ¿Qué palabras, qué argumentos, qué señalamientos formularon para que el abanderado de Morena saliera del encuentro con cara de funeral?

Y es que si bien la expresión facial de Obrador y su mensaje corporal sólo reflejan una parte de lo que pasó detrás de las puertas cerradas del encuentro, también es cierto que el candidato y sus anfitriones no querían que los ciudadanos y potenciales votantes conocieran el contenido de su reunión.

¿Por qué “en lo oscurito”? ¿Por qué no de cara a la nación, como pregonó por décadas la dizque izquierda mexicana?

Sin embargo, una pista de lo que pudo ocurrir en el encuentro a puerta cerrada la ofreció el propio López Obrador, de manera puntual.

A la pregunta de los periodistas, AMLO dijo pausado y con claros signos de agobio: “Lo más importante es que hay el acuerdo de que, si el pueblo de México decide que ganamos la Presidencia, vamos a tener una relación de cooperación entre el sector privado y el sector público”.

Dicho de otro modo, que luego del encuentro con empresarios, López Obrador fue más cauto, olvidó el contundente “vamos a hacer…” y lo cambió por el modesto “si el pueblo quiere”. El lenguaje y la expresión facial y corporal de AMLO cambiaron de manera radical.

Y es que, según expertos, el voto se decide en las dos semanas previas a la elección, por un lado, y frente a la urna, por el otro. Y ya empezó el tiempo de “velar armas”. Y López Obrador sabe que es real la posibilidad de una tercera derrota. Al tiempo.

Por separado, de acuerdo a la metodología denominada Aura Electoral, que transfiere conclusiones en base a levantamientos diarios en el que intervienen hasta 288 indicadores, a 25 días de la elección y al menos en Sonora, la llamada ola AMLO tiende a tomar un nivel normal e incluso a mostrar resaca.

Estudiosos del tema subrayan sobre la casi infalibilidad de los resultados de dichas mediciones, tomando en cuenta múltiples factores que inciden en los cuatro estados de ánimo electoral durante esta campaña y a las estrategias que de forma prevista implementan partidos y aspirantes, en un contexto general en que las encuestas solo son un referente y uno más de los casi 300 indicadores.

Un estudioso cajemense sobre el tema nos comentaba ayer jueves que la reversión, apaciguamiento y albores de resaca de la ola AMLO en Sonora, se debe más que nada al carácter inercial que le han impuesto aspirantes de MORENA a sus campañas,.

Que colgados de la imagen de su candidato presidencial pretenden llenar el gran vacío que deja el bajo y/o cuestionado perfil de tantos de ellas y ellos, además de desplegar una fallida estrategia de comunicación con la sociedad.

Habrá qué ver si dichas apreciaciones se reflejan en el resultado de la elección, pero por lo pronto lucen muy lógicas tales conclusiones, cuando además se infiere que el fenómeno actual de dicha ola también tiene distintos niveles de impacto en el resto del país.

Pero como a nosotros nos interesa Sonora, creemos que debemos estar muy atentos a lo que pudiera ser un desinflamiento de expectativas de triunfo por esos rumbos y a fin de cuentas emerger de la jornada del 1 de julio, con resultados nada espectaculares.